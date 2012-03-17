Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заверяет, что «период затягивания поясов закончился».

Як передає кореспондент УНІАН, об этом он заявил, выступая перед делегатами XIII съезда Партии регионов, который проходит сегодня в Киеве.

«Самое главное - самый трудный этап уже позади. Период затягивания поясов закончился. Наконец создан фундамент для реального улучшения качества жизни. Президент поставил перед правительством, наверное, самую ответственную и масштабную задачу за все время независимости: реализовать новую справедливую социальную политику», - сказал Н.АЗАРОВ.

Преьмер подчеркнул, что главная цель этой политики - преодоление вопиющего социального неравенства в обществе.

По мнению главы правительства, для этого необходимо создать действенную и эффективную систему социальной защиты, которая обеспечивала бы гарантии и помощь каждому гражданину Украины персонально.