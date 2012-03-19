Дефицит бюджета Пенсионного фонда в 2011 году составил 30,1 млрд. грн.

Дефицит бюджета Пенсионного фонда Украины (ПФУ) по итогам 2011 года составил 30,1 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил первый заместитель председателя правления фонда Василий КРАВЧУК.

«...Для покрытия временных кассовых разрывов, связанных с выплатой пенсий, ПФУ с Единого казначейского счета, согласно нормам действующего законодательства, в течение года выделялись средства... За прошлый год таких ссуд на погашение было направлено 31 млрд. грн. Остаток непогашенных сумм займов на 1 января 2012 года составил 12,4 млрд. грн.», - сказал В.КРАВЧУК.

К данным 12,4 млрд. грн. также добавляется запланированный дефицит бюджета фонда в размере 17,7 млрд. грн., который покрывается за счет средств государственного бюджета.

По словам В.КРАВЧУКА, увеличению дефицита бюджета ПФУ способствовали также решения судов в пользу пенсионеров. «В 2011 году в суды подано 3,1 млн. исков на органы ПФУ на общую сумму 9,4 млрд. грн. По итогам судебных решений в прошлом году были осуществлены выплаты на сумму 5,9 млрд. грн., что обусловило рост дефицита средств фонда», - отметил он.

Напомним, вице-премьер-министр Украины - министр социальной политики Сергей ТИГИПКО в конце января 2012 года заявил, что дефицит бюджета Пенсионного фонда Украины в 2011 году составил около 19,5 млрд. грн. вместо ожидаемых 17,8 млрд. грн.

Справка УНИАН. По данным Пенсионного фонда, сумма поступлений фонда по итогам 2011 года составила 197,6 млрд. грн., в том числе собственных — 139,1 млрд. грн., что на 16,5%, или на 19,7 млрд. грн., больше по сравнению с 2010 годом.

Сумма расходов фонда по итогам 2011 года составила 210,2 млрд. грн., в том числе: расходы за счет собственных средств составили 163,8 млрд. грн., за счет средств госбюджета — 46,4 млрд. грн.

Из госбюджета на финансирование пенсионных программ в течение прошлого года было выделено 58,3 млрд. грн., что на 5,8 млрд. грн. меньше фактических объемов 2010 года. Структура выделенных средств выглядела следующим образом: 40,6 млрд. грн. - дотация на выплату пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенных по разным программам, 17,8 млрд. грн. - средства на покрытие дефицита бюджета Пенсионного фонда.

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