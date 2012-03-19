Метинвест реализует в Краснодоне новую социальную программу

В г. Краснодон Метинвест в рамках новой социальной программы «Город – нашими руками» объявил конкурс проектов направленных на создание инновационных подходов для решения социальных проблем Краснодона. Реализацию программы в Краснодоне осуществляет ПАО «Краснодонуголь».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПА «Краснодонуголь».

Для участия в конкурсе на лучший социальный проект общественные организации города, муниципальные учреждения и инициативные группы краснодонцев должны будут самостоятельно сформулировать проблемные вопросы, доказать их актуальность для Краснодона, а также предложить способы их решения.

Оценивать проекты будет Экспертный совет. Победители конкурса получат финансирование на реализацию своих проектов на основании заключенных договоров в размере, утвержденном Экспертным советом. При этом объем финансирования на один проект может составить до 50 000 гривен.

По словам начальника управления социального развития ПАО «Краснодонуголь» Ольги БАЛАШОВОЙ, Группа Метинвест не просто выделяет средства на благоустройство Краснодона – она дает возможность краснодонцам принять непосредственное участие в жизни своего города, определить приоритетные направления для развития, реализовать необходимые и важные для горожан проекты.

Справка УНИАН. ПАО «Краснодонуголь» является одним из крупнейших угольных компаний Украины по добыче и обогащению коксующегося угля марок «Ж» и «К». В состав «Краснодонугля» входит две шахты и три шахтоуправления, две обогатительные фабрики, а также сервисные подразделения. Более 99% акций ПАО «Краснодонуголь» принадлежат ПАО «Авдеевский коксохимический завод».

Метинвест — является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США и имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков. Основными акционерами Метинвеста являются Группа СКМ (71,25%) и Смарт-Холдинг (23,75%) совместно управляющие Компанией.

ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ» – управляющая компания Группы Метинвест.