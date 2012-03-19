ПФУ увеличил расходы на содержание аппарата до 2,1 млрд. грн.

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) в 2011 году увеличил расходы на содержание аппарата на 7,3% - до 2,1 млрд. грн., при этом было сокращено 1,226 тыс. работников — до 36,733 тыс. человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил первый заместитель председателя правления фонда Василий КРАВЧУК.

«В целом, за отчетный период на содержание органов фонда было использовано средств на сумму 2,1 млрд. грн., что составляет 1% доходов фонда... Это на 7,3% больше, чем в 2010 году», - отметил он.

«Мы на 1 января 2012 года сократили численность центрального аппарата непосредственно и численность в целом по системе на 1226 работников», - сказал В.КРАВЧУК.

По словам председателя правления ПФУ Бориса ЗАЙЧУКА, в структуре расходов на содержание аппарата фонда 87% составляет выплата заработной платы и начислений на нее.

По данным ПФУ, на сегодня в центральном аппарате числится 204 штатных работника, в целом по системе — 36,733 тыс. работников.

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