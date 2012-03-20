Азаров хочет сформировать единую систему госрегулирования цен на лекарства

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает необходимым сформировать единую комплексную систему государственного регулирования цен на лекарства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, выступая на совещании посвященном проблемам здравоохранения.

«Государство должно раз и навсегда взять под жесткий контроль стоимость лекарств. Здесь недопустим формализм, необходимо сформировать комплексную систему государственного регулирования цен на лекарства в кратчайшие сроки», - сказал Н.АЗАРОВ. Он подчеркнул, что такие меры должны вернуть людям чувство защищенности, поскольку, несмотря на выделение правительством больших средств на медицину, люди не ощущают ожидаемых результатов. При этом Н.АЗАРОВ подчеркнул, что проводится модернизация лечебных учреждений и сферы здравоохранения в целом. В то же время он подчеркнул, что контроль над ценами на лекарства является одним из приоритетов деятельности правительства. В связи с этим Н.АЗАРОВ также отметил, что ему на страничку в facebook приходит множество сообщений относительно дороговизны лекарств. Он считает, что необходимо менять систему обеспечения лекарствами в целом, так как невозможно реагировать на каждый случай необоснованного завышения цен на лекарства.

Как сообщал УНИАН, 1 марта министр здравоохранения Раиса БОГАТЫРЕВА подписала приказ о создании группы по внедрению европейской практики частичной компенсации стоимости лекарств (в первую очередь социальных), а также введении референтных цен (единых согласованных цен на однотипные лекарства различных производителей), в результате чего стоимость лекарств для населения может упасть от 20% до двух раз.

7 марта Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил Кабинету министров Украины постепенно ввести референтные цены на лекарства. В то же время, по его словам, предпринимать эти шаги нужно осторожно и постепенно. Начать, по мнению В.ЯНУКОВИЧА, нужно с пилотной группы лекарств для тех категорий граждан, которые в них больше всего нуждаются.

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