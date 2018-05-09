Экономия на пенсионной реформе “профинансирует” президентские инициативы?

В Украине самые хитрые политики: они знают, на каких проблемах людей можно разыграть карту «героя-спасителя», как за копейки купить электорат, и в то же время стараются не думать о том, что действуют по принципу "после нас – хоть потоп". Именно в такие "герои" записался и президент, лично озвучив поручение для правительства «улучшить жизнь уже сегодня». Речь идет о президентских "социальных инициативах", о которых уже знает вся страна.

Отдельно стоит выразить искреннее восхищение почти сверхчеловеческими способностями властной команды, которая вдруг "из воздуха" материализовала миллиарды гривен на предвыборную властную акцию. Не лишним будет вспомнить: когда обсуждали и принимали решение о "минимизации" в бюджете-2012 выплат для афганцев, чернобыльцев, детей войны (которые получают выплаты не в полном объеме), то непопулярное решение объясняли отсутствием денег в казне.

И вдруг через два месяца деньги появляются. Риторический вопрос: почему для выполнения норм законов Украины в бюджете денег нет, а на спонтанные инициативы президента – есть? Более того, даже если деньги действительно вдруг появились (то ли от приватизации, то ли от других действий по наполнению казны), то из этого выплывает второй, не менее логичный вопрос – эффективность использования. Почему бы власти не выполнить свой законодательный долг и вот эти "найденные" деньги не направить на выполнение тех же, заложенных в бюджете, но урезанных из-за нехватки средств, норм?

Ведь получается смешная ситуация – конкретному маленькому украинцу, с одной стороны, уже не один год подряд "придерживают" гарантированные законами соцвыплати (говоря, что в казне денег нет), а с другой – сам президент из этой же казны, словно факир, вдруг вытягивает миллиарды и предлагает украинцу какие-то совсем новые денежные выплаты под брендом "от президента". Это все равно, что на предприятии бухгалтерия сообщила людям, что им уменьшают зарплаты из-за недостатка средств, а затем вдруг перед коллективом появляется владелец и говорит – деньги найдены, мы внедряем выплату "помощи" или "компенсации", но зарплату пока все же не будем платить. Абсурд? Но именно так выглядят социнициативы Виктора Федоровича, который нанялся на работу президентом Украины на период 2010-2015 гг.

Сто гривен к пенсии: Витины или Сережины?

Сосредоточимся на предлагаемых "улучшениях" для такой электоральной группы, как пенсионеры. Одной из этих спонтанных "инициатив" стал пересчет пенсий гражданам, которые вышли на пенсию до 2008 года. Таких у нас оказалось около 9 млн. человек (65% всех нынешних пенсионеров). Получать доплату к пенсии – в среднем плюс 100 грн. – они должны уже с мая т.г. Вице-премьер-министр, министр социальной политики Сергей Тигипко уже подсчитал, какая сумма необходима, чтобы осовременить пенсии, – 7,3 млрд. грн., заверив общество, что деньги есть. «То, что сегодня предложено, – это осовременивание до 2007 года, на это идет 7,3 млрд. грн. Эти деньги сегодня в бюджете есть», – констатировал вице-премьер-министр.

Правда, очевидно, политики забыли события полугодовой давности. Тогда, летом 2011 года, норма об осовременивании пенсий с начала этого года появилась в тогда еще законопроекте о пенсионной реформе. По словам народного депутата Арсения Яценюка, пересчет коснулся бы 10 млн. граждан, дополнительно каждый пенсионер получил бы в среднем свыше 300 грн. Парламент не сразу опомнился после голосования за эту норму и не сразу вспомнил, что у государства денег на это не хватит (по подсчетам С.Тигипко, такие выплаты повысили бы бюджетные расходы на более чем 50 млрд. грн.). Однако «справедливость» была восстановлена исключением этого смелого положения в законе уже в сентябре с альтернативным предложением осовременивания пенсий. По словам вице-премьер-министра, правительство намеревалось все же провести пересчет в 2012 году 60% пенсионеров на сумму около 100 грн. к каждой пенсии. «У нас есть вариант, который предусматривает доведение пенсий до современного уровня, что приведет практически к повышению пенсий на 100 грн. для 60% пенсионеров, и он предусматривает расходы в сумме 14 млрд. грн.», – отметил С.Тигипко. Выходит, в марте 2012 года президент поручил правительству сделать то, что он и так порывался сделать за полгода до этого. А расходы на эту задачу сократились вдвое. Методика подсчетов в нашей стране пока остается непрозрачной, поскольку сейчас на эти цели предусмотрено лишь 7,3 млрд. грн. вместо озвученных 14 млрд. грн.

Президент и пенсионная реформа: спасает или дискредитирует?

Забыл президент и о том, что за несколько месяцев до своего недавнего мартовского выступления на правительственном заседании, во время которого он дал Кабмину поручений на несколько сроков вперед, он подписал закон о проведении в Украине пенсионной реформы. Напомню, реформа не решила основную проблему пенсионного обеспечения – сбалансирование солидарной системы пенсионного обеспечения, вместе с тем не была пересмотрена формула начисления пенсии.

Теперь же выступление президента, выходит, свидетельствует о дискредитации пенсионной реформы как таковой. Поскольку необходимость в пересчете пенсий, о которой он заявил, как раз и является собственноручной подписью под неэффективностью реформы в глазах украинцев. Фактически через год-другой вопрос об осовременивании опять встанет перед правительством, но уже для большего количества пенсионеров, чем 9 млн. человек. Но будет ли проведен тогда пересчет? Видимо, это станет очередной инициативой гаранта – уже к новым президентским выборам. Правда, если бюджет «выдержит», хотя заявление Януковича о намерении отбыть и второй президентский срок, вселяет надежды на прочность бюджета.

О дискредитации пенсионной реформы со слов самого президента говорят как оппозиционеры, так и провластные депутаты, правда, последние соглашаются с этим тезисом частично, ожидая последующих шагов правительства по сбалансированию бюджетных поступлений на фоне улучшения экономической ситуации.

Народный депутат Павел Жебривский считает, что закон о пенсионной реформе должен был содержать раздел о пересчете пенсий тем, кто вышел на пенсию в предыдущие годы: «Пенсионная реформа как раз должна была предусматривать алгоритм пересмотра пенсий для тех, кто раньше вышел, но поскольку правительство не уверено в том, что сможет обеспечить этот автоматический пересчет, то оставляет себе карт-бланш для того, чтобы перед выборами «облагоденствовать» народ». По его мнению, вопрос пенсионного обеспечения в Украине остается открытым и нуждается в решении. «Безусловно, это дискредитация вообще всей системы пенсионного обеспечения граждан», – считает П.Жебривский.

В то же время пересмотр формулы начисления пенсии будет нуждаться в значительных средствах, отмечает народный депутат Анатолий Кинах: «Чтобы пересмотреть формулу, необходимо иметь намного больше средств (несколько десятков миллиардов гривен). Поэтому это первый шаг (инициативы президента), чтобы восстановить справедливость хотя бы для тех, кто вышел на пенсию до 2008 года».

Однако он подчеркивает, что пенсионная реформа нуждается в системном подходе. По словам А.Кинаха, параллельно с реализацией реформы, в частности, преодолением дефицита бюджета Пенсионного фонда, необходимо повышать заработную плату, увеличивать количество рабочих мест, совершенствовать систему социального обеспечения (вводить адресные методы помощи малообеспеченным). «Это должна быть комплексная программа. Если мы только останемся на первом этапе, который был проголосован (закон о пенсионной реформе), то она может быть дискредитирована очень надолго, а на самом деле пенсионная реформа в Украине очень нужна», – считает А.Кинах.

Кроме того, по его мнению, сегодня нужно постепенно уменьшать фискальную нагрузку на фонд оплаты труда, а также принять законопроект о налогообложении богатства в сжатые сроки. Кстати, последнего общество ждет с нетерпением, однако по очевидным причинам документ до сих пор не принят. В то же время, как отметил П.Жебривский, даже в случае, если в Украине будет введен налог на богатство, олигархи умудрятся не платить дополнительные деньги в бюджет, придумывая способы избежания дополнительного налогообложения. Он уверен, что экономический эффект от этого налога будет минимальным.

Больше оптимизма у председателя правления Пенсионного фонда Бориса Зайчука. По его мнению, осовремененные пенсии в дальнейшем будут расти уже в больших пропорциях. “В дальнейшем базово будет проводиться автоматический пересчет”, – уверен он.

Однако стоит ли радоваться, учитывая, что база начисления увеличивается в среднем на 100 грн., которые достаточно быстро “съест” если не инфляция, то очередное повышение стоимости коммунальных услуг?!

Следовательно, первые итоги пенсионной реформы неутешительные: дефицит бюджета ПФ в настоящее время значительно превышает ожидаемый (по итогам 2011 года — 30,1 млрд. грн. вместо ожидаемых 17,7 млрд. грн.), соответственно, переносится введение второго уровня пенсионного обеспечения, который привязан к сбалансированию бюджета ПФ. Кроме того, формула начисления пенсии не пересмотрена, а экономия средств от повышения пенсионного возраста для женщин минимальная.

А вот что касается накопительного уровня пенсионного обеспечения, то эксперты твердят о необходимости его срочного введения, по крайней мере для малых предпринимателей. Но говорить о втором уровне пенсионного обеспечения на фоне неутешительного нынешнего состояния ПФ все же рановато.

По словам ведущего исследователя Института экономических исследований и политических консультаций Александры Бетлий, в госбюджете на этот год не хватит средств на покрытие запланированных расходов ПФ: «Наши вычисления сейчас уже показывают, что того трансферта, который предусматривается в бюджете на покрытие пенсий, а именно – выплату пенсий по специальным программам и финансирование дефицита, недостаточно», – отметила эксперт.

Она считает недостатком «социального» выступления президента популистские заявления, выполнение которых будет нести риски для экономики.

Понятно, что первый показатель, который даст о себе знать, – это возможная инфляция. И несмотря на заявления С.Тигипко о том, что в случае осуществления всех запланированных президентом социальных выплат инфляция не будет стремительно расти, все же дальнейшая ситуация вселяет определенный скептицизм.

Вот и получается, что остаточным итогом пенсионной реформы сегодня является повышение пенсионного возраста для женщин, которое сократило наплыв потенциальных пенсионерок в управление ПФ. При этом солидарная система пенсионного обеспечения остается несбалансированной и достаточно дефицитной.

Таким образом, в итоге одна рука (С.Тигипко) идет на непопулярные меры, потому что денег ни в государственном, ни в бюджете ПФ нет, а вторая рука (В.Янукович) щедро раздает то, что так тщательно сокращали.

Юлия Инденко (УНИАН)