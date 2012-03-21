Азаров поручил снизить цены на лекарства от гипертонии и диабета

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил Минздраву ввести референтные цены на лекарства от гипертонической болезни и диабета с 1 мая с.г.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, открывая заседание Кабинета министров.

Глава правительства отметил, что при реализации пилотных проектов по внедрения референтных цен на лекарственные средства, которые были презентованы вчера во время совещания по вопросам здравоохранения, следует решить такие задачи: знизить цен, разрешить установить обоснованную рентабельность производителям, поставщикам и аптекам.

При этом Н.АЗАРОВ подчеркнул необходимость не допустить даже намека на дефицит этих лекарств, «который могут соблазниться организовать недобросовестные поставщики».

Министру здравоохранения «Раисе БОГАТЫРЕВОЙ я поручил собрать заместителей председателей областных и районных администраций, мэров больших городов, главных врачей со всей Украины и тщательным образом объяснить им, как должен работать механизм референтных цен, как сделать невозможным противодействие установлению справедливых цен, как объяснять людям, что делается и зачем», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он требует, чтобы все врачи предоставляли пациентам добросовестные консультации относительно того, какие отечественные аналоги лекарств, которые потребляет человек, существуют и являются такими же эффективными, как и импортные.

«Также я требую, чтобы местные власти и контролирующие органы моментально прекращали действие лицензии и закрывали аптеку, если в ней нет лекарств с определенными предельными ценами. Также отмечаю, что в этом проекте очень важна обратная связь. Во избежание ошибок по такому чувствительному делу, министерство (Минздрав), местные администрации, врачи с большим жизненным и профессиональным опытом, общественность, эксперты должны подключиться к оценке того, как внедряются и будут работать референтные цены», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.