Азаров определил первоочередные задания для улучшения ситуации в медицине

Премьер-министр Николай АЗАРОВ огласил ряд первоочередных заданий правительству для улучшения ситуации в медицинской отрасли.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров, в частности, сегодня на заседании правительства Н.АЗАРОВ заявил, что Кабмин должен в ближайшее время ввести контроль над справедливым ценообразованием на лекарства, добиться улучшения качества лекарств, увеличить производство отечественных препаратов, защитить потребителя от некачественной фармацевтической продукции.

Кроме того, по словам премьера, необходимо сделать государственные закупки в медицинской отрасли прозрачными и эффективными. Также нужно начать широкие и углубленные консультации со специалистами и общественностью относительно необходимых преобразований в сфере здравоохранения. И, в частности, оценить работу пилотных проектов по реформированию системы медицинских услуг в 4 областях Украины, которые уже наработали определенный опыт, отметил Н.АЗАРОВ.

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