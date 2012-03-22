В ПР обещают увеличить до 2 тыс. грн. компенсацию вкладчикам Сбербанка СССР

В Партии регионов обещают увеличить до 2 тыс. грн. компенсацию вкладчикам Сбербанка СССР.

Об этом в эфире «5 канала» сообщил народный депутат от Партии регионов Владимир ЛАНДИК.

«С 1 мая начинают получать 9 млн. пенсионеров на 100 грн. больше. Начинают получать и многодетные семьи, начинают получать дети, больше на детей, начинают получать и по той тысяче, а может, и по две. Если на это нам надо 16 миллиардов, и 10 миллиардов на ипотеку – вот это 26 миллиардов, которые будут», – заявил депутат.

В тоже время сайт «Комментарии», ссылаясь на народного депутата от Партии регионов Александра СТОЯНА отмечают, что граждане Украины никогда в полной мере не получат утраченные сбережения Сбербанка СССР.

Как сообщалось,Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил правительству обеспечить выплату украинцам компенсации по вкладам Сбербанка СССР в размере 1 тыс. грн., которая не была выплачена при прежнем правительстве, до конца этого года.