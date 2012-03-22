Эксперт: гиперинфляция в результате выплат компенсаций по вкладам Сбербанка СССР маловероятна

Выплата компенсаций по вкладам Сбербанка СССР вряд ли приведет к гиперинфляции. Об этом заявил исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег УСТЕНКО сегодня на круглом столе «Украина и МВФ: возможен ли компромисс?», организованном Институтом Горшенина.

Как передает корреспондент УНИАН, О.УСТЕНКО сообщил, что осуществление выплат компенсаций по вкладам Сбербанка СССР, объем которых, по подсчетам фонда Блейзера, составит около 16 млрд грн, увеличил расходную часть государственного бюджета на 5%, соответственно дефицит вырастет на 1-2% ВВП.

«Вряд ли можно говорить о гиперинфляции при дефиците госбюджета 4% ВВП, - отметил О.УСТЕНКО. - Разговоры о гиперинфляции это, скорее, истории-страшилки».

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил правительству обеспечить выплату украинцам до конца этого года компенсации по вкладам Сбербанка СССР в размере 1 тыс грн, которая не была выплачена при прежнем правительстве. В целом количество граждан, которые должны получить возмещение, составляет около 6 миллионов.

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