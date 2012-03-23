Азаров считает несправедливой действующую систему обеспечения населения лекарствами

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает несправедливой действующую в стране систему обеспечения населения лекарствами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, выступая на заседании круглого стола на тему: «Справедливое общество ХХІ века: критерии, перспективы, риски».

«Вот, например, я вчера был в Польше и попросил своих помощников пройтись по аптекам и сделать сопоставление стоимости аналогичных лекарств в Украине и Польше. Так вот, я хочу сказать, что стоимость аналогичных лекарств в аналогичных упаковках в Украине в три раза выше, чем в Польше. Это что, нормально?», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что такая ситуация не позволяет говорить о рыночных отношениях в фармацевтической отрасли, поскольку нарушаются принципы ценообразования на лекарства.

По словам Н.АЗАРОВА, разница в ценах на лекарствах в Украине и Польше является не единичным случаем, в некоторых случаях стоимость лекарств в нашей стране в 10 выше, чем в других странах.

«То есть, действующая система обеспечения фармацевтическими препаратами населения крайне несправедлива, и она лишает наших людей возможности доступа к лекарствам. Надо изменить? Надо изменить. Только правительство намечает какие-то шаги предпринять, сразу же появляется масса критиков. Но, а мы разве можем мириться с такой ситуацией?», - подчеркнул премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, 20 марта вице-премьер-министр – министр здравоохранения Раиса БОГАТЫРЕВА сообщила, что Кабинет министров Украины намерен внедрить ряд механизмов по урегулированию цен на лекарственные средства для населения.

«На сегодняшний день прорабатывается проект постановления Кабинета министров относительно введения референтных цен, ценообразования, возможного механизма реинбурсации на лекарственные средства лицам, которые будут получать установленный перечень медицинских препаратов в аптечной сети», - сказала Р.БОГАТЫРЕВА.

21 марта Н.АЗАРОВ поручил Минздраву с 1 мая ввести референтные цены на лекарства от гипертонической болезни и диабета.