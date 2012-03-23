В Украине в 2013 году пройдет перепись населения.

Об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сообщил во время общения с пользователями Facebook.

"Проведение переписи населения запланировано на 2013 год", - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, по данным на 1 декабря 2011 года, население Украины составляло 45 млн. 644 тыс. 419 жителей.

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