В Украине в 2013 году пройдет перепись населения
19:29, 23 марта 2012Соцполитика
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В Украине в 2013 году пройдет перепись населения.
Об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сообщил во время общения с пользователями Facebook.
"Проведение переписи населения запланировано на 2013 год", - сказал Н.АЗАРОВ.
Как сообщал УНИАН, по данным на 1 декабря 2011 года, население Украины составляло 45 млн. 644 тыс. 419 жителей.
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