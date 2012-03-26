Общественным организациям разрешено вести собственную хоздеятельность - указ Президента

Президент Украины Виктор Янукович подписал Указ о Стратегии государственной политики содействия развитию гражданского общества в Украине и первоочередных мерах относительно ее реализации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главы государства, документ подписан с целью создания благоприятных условий для последующего развития в Украине гражданского общества, внедрения эффективного механизма взаимодействия его институтов с органами исполнительной власти и местного самоуправления.

«Стратегия направлена на утверждение гражданского общества как гарантии демократического развития государства, внедрения общественного контроля над деятельностью власти и проведения регулярных консультаций с общественностью по важным вопросам жизни общества и страны», - отмечается в Указе.

В соответствии со Стратегией, государственная политика содействия развитию гражданского общества, в частности, будет предусматривать создание благоприятных законодательных, финансовых, налоговых и организационных условий для образования и функционирования институтов гражданского общества, усовершенствования процедур проведения местных референдумов, мирных собраний, общих сборов (конференций), общественных слушаний членов территориального общества по месту жительства.

Стратегия также предусматривает внедрение систематических консультаций органов власти с общественностью в процессе принятия решений, заблаговременного оглашения проектов соответствующих актов на официальных веб-сайтах этих органов.

В документе, кроме того, говорится о внедрении единственного порядка выделения средств для государственной финансовой поддержки программ и проектов институтов гражданского общества на конкурсной основе.

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