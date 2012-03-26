Развитие общества будет способствовать эффективному контролю над властью – Клюев

Высокий уровень развития гражданского общества будет способствовать созданию системы эффективного контроля над деятельностью власти, считает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Андрей Клюев.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО, об этом А.Клюев заявил, комментируя указ Президента о Стратегии государственной политики содействия развитию гражданского общества.

А.Клюев подчеркнул, что сегодня власть отлично осознает, что без полноценного участия граждан эффективное развитие Украины невозможно.

«Ярчайший пример – коррупция. Высокий уровень коррупции не позволяет снижать уровень теневой экономики и, как следствие, увеличивать поступления в государственный бюджет. В результате - государству очень сложно эффективно выполнять собственные обязательства, в том числе и социальные. Минимизация коррупции позволит повысить отдачу от государственных инвестиций», - заявил А.Клюев.

Однако, по его словам, для достижения действительно серьезных успехов в этом направлении необходимо участие всего общества. Несмотря на то, что большинство проектов решений министерств и ведомств публикуется для общественного обсуждения, отметил А.Клюев, часто в обсуждениях принимают участие лишь крупные лоббисты, а общественные интересы остаются нереализованными.

«Задачи власти лежат в двух плоскостях. С одной стороны, необходимо укреплять институты гражданского общества, с другой – системно совершенствовать процедуры участия граждан в обсуждении и выработке решений, как органов государственной власти, так и местного самоуправления, а также добиваться их выполнения», - заявил секретарь СНБО.

По его словам, речь идет не только о сотрудничестве органов власти с общественными организациями, а и о других формах осуществления демократии - общественных собраниях, слушаниях, местных референдумах.

А.Клюев подчеркнул, что повышение открытости и эффективности власти на всех уровнях зависит от скорости и качества дерегуляции экономики, реформы системы административных услуг.

По его словам, важно на всех уровнях активнее реализовывать принципы «электронного управления». «Чем больше информации о правилах и процедурах будет в открытом доступе, тем проще гражданам будет контролировать власть, тем меньше у чиновника останется возможностей для коррупции», - сказал А.Клюев.

По его словам, СНБО готовит свои предложения по развитию гражданского общества, в том числе и в направлении усиления контроля власти и минимизации коррупции. «Мы будем обсуждать эти предложения, как на экспертном уровне, так и с представителями гражданских организаций», - отметил А.Клюев.

Как сообщал УНИАН, 24 марта Президент Украины Виктор Янукович подписал Указ о Стратегии государственной политики содействия развитию гражданского общества в Украине и первоочередных мерах относительно ее реализации.

Документ подписан с целью создания благоприятных условий для последующего развития в Украине гражданского общества, внедрения эффективного механизма взаимодействия его институтов с органами исполнительной власти и местного самоуправления.