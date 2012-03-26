Безработица в Польше достигла пятилетнего максимума

Варшава . Уровень безработицы в Польше – крупнейшей стране Восточной Европы, входящей в Евросоюз, в прошлом месяце вырос до рекордных за последние пять лет 13,5% с 13,2% в январе.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, по данным польского Госкомстата, предыдущего своего рекордного значения безработица достигла в феврале прошлого года на уровне 13,4%, после чего начала снижаться.

GUS сообщил в понедельник, что безработными в 38,5-милионной стране на конец прошлого месяца было зарегистрировано 2,168 млн человек.

В феврале безработными зарегистрировались 211,8 тыс. человек, а из реестра исключено 163 тыс. человек.

Количество заявок работодателей на трудоустройство составило 37,5 тыс. после 31,1 тыс. в январе и 34,5 тыс. в феврале прошлого года.

Как сообщал УНИАН, безработица в Польше, которая с июля по октябрь удерживалась на минимальном за весь прошлый год уровне 11,8%, в декабре составила 12,5%.

Справка УНИАН. Безработица в Польше начала резко снижаться после вступления страны в 2004 году в Европейский Союз, достигнув к концу 2008 года уровень менее 9% с около 20%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Уровень безработицы в ЕС вырос до 10,7%

Безработица в Польше в январе превысила 13%