На осовременивание страховых выплат инвалидам направят 800 млн грн

Министерство социальной политики намерено направить на осовременивание страховых выплат инвалидам, получившим травмы на производстве, 800 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявил вице-премьер-министр – министр социальной политики Сергей Тигипко.

По его словам, соответствующее решение Кабмин должен согласовать на текущей неделе.

«Если нам удастся провести это решение, а мы планируем его провести на этой неделе, в пятницу мы инициируем заседание правления фонда (социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - УНИАН), то это значительно повысит страховые выплаты», - подчеркнул С.Тигипко.

Повышение суммы страховых выплат коснется 227 тыс. человек.

«Мы начали и проведем осовременивание за 2002, 2003, 2004, 2005 годы полностью до 1 января 2006 года», - отметил С.Тигипко.

Страховые выплаты будут повышены на разнице между номинальной и реальной заработной платой, которая была в 2002 году.

Самые большие выплаты получат те, кто получил инвалидность на производстве в 2002 году. На сегодня эти люди получают 652 грн 42 коп. После осовременивания сумма выплаты составит 977,18 грн. Повышение для тех, кто получил инвалидность в 2003 году, будет следующим: с 784,7 грн до 1037,09 грн, в 2004 – с 782 до 1009,6 грн, в 2005 – с 806,8 до 977,18 грн.

По словам вице-премьер-министра, средства на повышение страховых выплат будут получены путем перераспределения расходных статей фонда социального страхования.

«Мы откажемся от большой цифры, которую фонд планирует расходовать на приобретение дома отдыха, и мы значительно сократим расходы на методологические материалы», - отметил он.

Напомним, 1 марта во время заседания правления Фонда государственного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний было принято решение повысить с 1 марта 2012 года выплаты пострадавшим на производстве на 17,6%, что соответствует росту номинальной заработной платы в 2011 г. (раньше выплаты начислялись с учетом темпов роста реальной заработной платы; в прошлом году этот показатель составил 8,5%).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Янукович на заседании Кабмина озвучил новую социальную программу государства