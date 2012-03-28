Вкладчики Сбербанка СССР получат по 1 тыс. грн после изменений в бюджете

“Ощадбанк” начнет компенсационные выплаты вкладчикам Сбербанка СССР после внесения соответствующих изменений в государственный бюджет и перечисления на его счета необходимой суммы. Об этом сообщается на сайте “Ощадбанка” со ссылкой на заместителя председателя правления “Ощадбанка” Антона Тютюна.

“Как только будут внесены изменения в бюджет и сумма будет выделена для этих выплат, то технически и организационно мы будем готовы к дате, озвученной в социальных инициативах Президента. Мы как раз сейчас этим и занимаемся для того, чтобы подготовить всю технологическую и маркетинговую базу для этих выплат”, - сказал А.Тютюн.

***

Кабмин утвердил ряд мероприятий для выплаты компенсаций по вкладам Сбербанка СССР

Сегодня на заседании Кабинета министров Украины принято решение об организации ряда мероприятий для проведения компенсационных выплат по вкладам Сберегательного банка СССР.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

Так, согласно сообщению, принято решение о проведение актуализации данных информационно-аналитической системы «Реестр вкладчиков сбережений граждан». Также планируется организация информационных мероприятий для населения, направленных «на поддержку осуществления выплат учреждениями «Ощадбанка»».

Кроме того, будут проведены встречи с представителями предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности по вопросам предоставления скидок гражданам Украины, которые получат компенсационные выплаты, при осуществлении ими безналичных расчетов с использованием платежных карт «Национальная карта», эмитированных «Ощадбанком», за приобретенные товары, работы и услуги.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович, в рамках своих социальных инициатив, заявил о необходимости осуществить компенсационные выплаты вкладчикам Сбербанка СССР в сумме 1 тыс. грн, тем гражданам, кто еще не получил их, когда подобные выплаты проводило правительство Тимошенко. По словам Президента, речь идет о 6 млн вкладчиков и об общей сумме в 6 млрд грн. Компенсации должны быть выплачены, начиная с 1 июня и до конца 2012 года.

По оценкам экспертов, общая задолженность по вкладам граждан Украины в Сбербанке СССР оценивается в сумму около 122 млрд грн.