Пенсионный фонд безосновательно выплатил чернобыльцам свыше 4,5 млн грн.
Специалисты Госфининспекции Украины обнаружили безосновательные выплаты лицам со статусом пострадавших от последствий аварии на Чернобыльской АЭС на общую сумму свыше 4,5 млн. грн.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Госфининспекции Украины, во время ревизий отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности Пенсионного фонда Украины и его территориальных подразделений было установлено 102 случая определения статуса и назначения выплаты пенсии на основании справок медико-социальных экспертных комиссий, которые не зарегистрированы в учетных регистрах соответствующей медико-социальной экспертной комиссии или зарегистрированы на других граждан. В соответствии с этими справками гражданам были назначены и выплачены пенсии на указанную сумму. Такие нарушения обнаружены в управлениях Пенсионного фонда Житомирской, Одесской, Сумской, Кировоградской, Луганской, Запорожской областях и г. Киева.
Также во время ревизий в Днепропетровской, Хмельницкой, Запорожской, Полтавской, Ивано-Франковской, Житомирской, Киевской, Одесской, Сумской, Тернопольской, Николаевской, Львовской областях и АР Крым установлены неединичные случаи назначения и выплаты пенсии гражданам, удостоверения которых согласно решениям Комиссий по спорным вопросам определения статуса пострадавших лиц от последствий аварии на Чернобыльской АЭС при Министерстве социальной политики Украины и Министерстве чрезвычайных ситуаций Украины признаны недействительными и неперерегистрированы, но не изъяты. Эти нарушения привели к незаконным выплатам пенсий на общую сумму 416 тыс. грн.
В управлениях Пенсионного фонда в Донецкой, Черниговской, Харьковской и Винницкой областях установлено, что из-за предоставления предприятиями недостоверных данных о начисленной заработной плате за работы по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС лишними начислено и выплачено пенсий 42 гражданам на общую сумму 891 тыс. грн.
Информация об обнаруженных нарушениях направлена в правоохранительные органы. По результатам ее рассмотрения возбуждены 19 уголовных дел.