Янукович обещает повысить социальную защиту участников войны
Президент Украины Виктор Янукович обещает повышение социальной защиты участников войны.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на торжествах по случаю 25-летия основания Организации ветеранов Украины.
«Актуально – повышение выплат ветеранам и инвалидам войны, осовременивание пенсий, что даст нам возможность повысить их размер и усилить социальную защиту пенсионеров, ветеранов военной службы, участников войны и семей умерших инвалидов войны. Ощутимые сдвиги в преодолении несправедливости по отношению к этим заслуженным людям начнутся уже в мае», - отметил Президент.
Он пообещал, что с 1 мая 2012 года доплаты к пенсиям участникам войны увеличатся на 30-50%. Инвалиды войны до 1 мая также получат около 2 тыс. грн единоразовой помощи, а с 1 июля на 184 грн увеличатся пенсии для военных пенсионеров.
«Это лишь первый шаг. В следующих бюджетах мы продолжим усиливать социальную защиту ветеранов войны и труда, военных пенсионеров», – подчеркнул В.Янукович.
Президент, кроме того, отметил, что правительство уже получило ряд поручений по государственному регулированию цен на лекарства, компенсации утраченных сбережений, по стопроцентному обеспечению инвалидов протезными изделиями и инвалидными колясками.
«Нынешние финансовые показатели дают возможность утверждать, что для реализации новых социальных инициатив есть соответствующие источники. Убежден: шаг за шагом, опираясь на реальный рост экономики, мы достигнем желаемого результата, обеспечим достойные условия жизни людей старшего поколения», - отметил глава государства.
Он добавил, что государство будет прилагать все усилия, чтобы ветераны чувствовали постоянное внимание и помощь со стороны власти.