Большинство украинцев не верит в успех реформ – опрос

Большинство украинцев не верит в успех начатых правительством реформ либо вообще их не замечает.

Об этом изданию ZN.UA сообщил генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто, опираясь на данные одного из последних исследований института.

«Мы задавали вопрос: „Представители власти говорят, что в Украине начали происходить социальные и экономические реформы. Согласны ли вы с этим?“. Согласилось около 30% (полностью согласны 3,5% опрошенных, скорее согласны - 24,8%), не согласилось около 55% (скорее не согласны - 28,2%, полностью не согласны - 26,6%), остальные затруднились с ответом», - сообщил гендиректор КМИС.

На уточняющий вопрос «А насколько успешно в целом проходят эти реформы?», 4,5% респондентов ответили скорее успешно, в равной степени успешно и не успешно - такой ответ дали 45,4%, скорее неуспешно - признали 42,9%, затруднились с ответом 7%.

«Можно утверждать, что доверия к реформам у украинских граждан нет. Недоверие становится уже частью нашей культуры», - отметил В.Паниотто.

«От степени доверия граждан к окружающему миру зависит и экономика. От доверия к Президенту, правительству, Верховной Раде зависит и доверие к государственным институтам: ко всем реформам, к банкам. Есть такой афоризм: „Ничей бизнес или даже жизнь не может быть в безопасности, пока работает парламент“», - добавил социолог.