В Украине проживает свыше 45 миллионов граждан – данные Минздрава

На начало 2012 года численность населения Украины составляла 45 636,6 тысяч чел.

Об этом сообщили УНИАН в Министерстве здравоохранения Украины.

По численности населения наша страна стабильно занимает пятое место среди европейских стран и второе место среди стран СНГ после России, отметили в ведомстве. Уже 20 лет в Украине годовая численность умерших превышает численность рожденных. Коэффициент воспроизводства населения в целом по Украине снизился ниже минимума, необходимого для простого воссоздания, подчеркивают эксперты.

Они также отметили, что за пять последних лет (2007–2011 гг.) численность населения сократилась на 1 млн. 12,4 тыс. лиц, а на протяжении прошлого года – на 144,9 тыс. лиц, однако коэффициент естественной убыли населения в 2011 г. в Украине составлял – 3,5%.

Общественные преобразования в Украине за годы независимости, которые сопровождались затяжным социально-экономическим кризисом, существенно повлияли на уровень и условия жизни населения и, соответственно, на динамику его численности, состав и процессы воссоздания, отметили в Минздраве.

В Минздраве подчеркнули, что городское население Украины по состоянию на 31 декабря 2011 г. насчитывало 31 380,9 тыс. лиц (68,8%), а сельское – 14 252,7 тыс. лиц (31,2%).

Роль и вклад естественного и миграционного компонентов в формирование численности городского и сельского населения является неодинаковым, отмечают эксперты. В городах зафиксировано позитивное сальдо миграции, которое обусловило уменьшение темпов общего сокращения населения, а потери населения в сельской местности в последние годы формируются за счет и естественного уменьшения, и негативного сальдо миграции.

В Минздраве отмечают, что в динамике численности населения на региональном уровне наблюдаются отличия, предопределенные особенностями как естественного, так и механического движения. В первом случае речь идет о самых старых в демографическом отношении Винницкой, Житомирской и Черниговской областях. В перечисленных областях происходят интенсивные депопуляционные процессы. По специфике динамики численности населения к этой же группе можно отнести также Киевскую, Одесскую, Сумскую и Черкасскую области.

Наибольшими коэффициентами естественного уменьшения населения на протяжении 2007–2011 гг. характеризовались Черниговская, Сумская, Полтавская, Черкасская, Луганская, Донецкая, Кировоградская области. В сельской местности названных регионов показатели естественной убыли населения были значительно выше и колебались в пределах от 8,3% до 19,2%.

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