С апреля в столице начинают выдачу карточек киевлянина. До 10 мая власть планирует обеспечить ими 4,5 тыс. столичных льготников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Руслан Крамаренко на брифинге, посвященном внедрению проекта “Карточка киевлянина”.

По его словам, начнут выдачу карточек тем категориям льготников, которые имеют, прежде всего, льготы от столичной власти. В частности, это 80 тыс. чел. в Киеве, имеющие льготы на проезд в метро согласно решению Киевсовета. Всего же в столице зарегистрировано 600 тыс. жителей, имеющие и другие льготы от государства.

“Мы планируем в этом году выдать около 600 тыс. карточек до конца года. В следующем году обеспечить каждого киевлянина”, - информировал Р.Крамаренко. Таким образом, программой предусмотрено обеспечение всех киевлян, которые официально зарегистрированы на сегодняшний день в столице.

Это, подчеркнул он, “не обязательная карточка, которая будет являться для того или иного человека каким-то пропуском. Это не вместо удостоверений”.

Карточка киевлянина, которая была сегодня продемонстрирована журналистам, похожа на банковскую карточку, с помощью которой можно осуществлять обычные финансово-расчетные операции. Она будет содержать фото ее владельца и в ней будут вмонтированы два чипа: – один будет содержать социальную информацию, второй – голограмму для бесплатного проезда.

Городская власть решила, что для избежания очередей в управлениях соцзащиты, где будут приниматься документы на оформление карточек, льготникам будут звонить по телефону и назначать время прихода в управление.

“На этой неделе мы выпустим первые категории карточек. Выпустим около 100 лицам эти карточки, которые будут пользоваться ими в метрополитене. Потом на протяжении двух недель будет проработано программное обеспечение, будут учтены ошибки, которые возможно могут произойти, и через две недели, где-то с 20 апреля избранная категория граждан – около 4,5 тыс. получат карточки”, - рассказал Р.Крамаренко.

Он заверил, что проект заработает с мая.

Как отмечалось, главная задача проекта – это решение проблемы персонификации льгот и учет реально использованных льгот.

“По нашим оценкам, около 30% льготников не пользуются теми льготами, которые им предоставлены. А если мы тратим из бюджета определенное количество средств – на 80 тыс. чел. в Киеве мы тратим 8 или 10 млн. грн, - то можно те средства, которые не используются, но которые насчитываются как компенсация метрополитену, предоставить другим гражданам и дальше перераспределить средства”, - отметил Р.Крамаренко.

По его словам, на первом этапе внедрения карточки – это учтенный льготный проезд в метро и скоростном трамвае, где уже есть автоматизированная система пропуска пассажиров. Впоследствии предусматривается привлечь инвестиционные средства на автоматизированную систему сбора средств в остальном общественном коммунальном транспорте и в дальнейшем требовать у частных перевозчиков, чтобы они использовали такую систему.

“Инвестпроект будет реализовываться где-то до конца года. То есть, с 1 января – это будет трамвай, троллейбус, автобус и городская электричка”, - сообщил заместитель председателя КГГА.

Также он обратил внимание, что в Киеве, например, разработана программа скидок в сети аптек “Фармация” на определенные медикаменты для льготных категорий от 10 до 29% населения, что также будет отображено в карточке киевлянина.

Для удобства перехода, до конца года льготники смогут пользоваться, в частности, в метро как своим удостоверением, так и карточкой киевлянина.

“С 1 января это будет уже определенная статистика. Это будут месячные проездные (без ограничения количества поездок), которые будут учтены в этой карточке. Когда пройдем срок еще полгода, 2013-го, тогда это может быть и мы решим с киевлянами, будут ли это просто средства на карточке, которые он может использовать, например, купить себе проездной билет, или может купить продукты питания, но будет ходить пешком, поскольку не будет денег на метро. Это переход на конкретную адресную помощь”, - сказал Р.Крамаренко.

Карточки будут выдаваться бесплатно.

Тем, кто не является киевлянином, но проживает в столице и захочет иметь карточку киевлянина, необходимо будет получить постоянную, или временную регистрацию. “Они могут зарегистрироваться в Киеве и получить карточку. Пенсионеры со всей Украины смогут пользоваться метрополитеном бесплатно, поскольку имеют право согласно законодательству Украины. Мы же не можем отменять государственные акты”, - уточнил Р.Крамаренко.