В феврале уровень безработицы в Европе продолжил рост

Брюссель. В феврале 2012 года уровень безработицы в еврозоне с учетом поправки на сезонность вырос до 10,8% против 10,7% в январе 2012 года.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

Уровень безработицы во всех странах-членах ЕС (ЕС-27) в феврале также вырос, по сравнению с январем – до 10,2% против 10,1%.

В феврале 2012 года самый низкий уровень безработицы был зарегистрирован в Австрии (4,2%), Нидерландах (4,9%), Люксембурге (5,2%) и Германии (5,7%).

Самый высокий уровень безработицы в феврале 2012 года наблюдался в Испании (23,6%) и Греции (21,0% в декабре 2011).

По данным Евростата, всего в феврале не имели работы 17,134 млн. человек в еврозоне и 24,550 млн. – в ЕС-27.

В феврале 2011 года уровень безработицы в еврозоне составлял 10,0%, в ЕС-27 – 9,5%.

В зону евро с января 2011 года входят 17 стран: Бельгия, Германия, Греция, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Австрия, Португалия, Финляндия, Словения, Мальта, Кипр, Словакия и Эстония.

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