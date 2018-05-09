Трудовой кодекс – мощный «крен» в сторону работодателя

В Украине назревает новый скандал, на сей раз по поводу принятия нового Трудового кодекса. Авторами документа являются регионалы Василий Хара, Александр Стоян и Ярослав Сухой. В первом чтении законопроект был проголосован в 2008 году, в декабре 2009-го подготовлен ко второму чтению. С тех пор его рассмотрение Верховной Радой постоянно откладывается из-за мощной критики, звучащей как со стороны профсоюзов, так и общественных организаций, экспертов и юристов. Основные претензии – лоббирование интересов работодателя, в частности, документ упрощает процедуру увольнения работника по желанию «босса», фактически увеличивает продолжительность рабочего времени, легализует видеонаблюдение за рабочим местом, наделяет работодателя правом принимать постановления, замещающие коллективные трудовые договоры, что сужает значимость профсоюзов.

Но, как говорится, сколько веревочке не виться, конец все равно будет. Так, вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей Тигипко заявил, что реформа трудовых отношений будет реализована, причем в этом году. «Одной из важнейших задач станет принятие Трудового кодекса, который действует у нас с 70-х годов прошлого столетия без особых изменений», - писал он во время онлайн-конференции на своей странице в Facebook.

Правда, Тигипко уже не раз говорил и о налоговом «укрощении» оффшорных зон, в частности кипрского «Клондайка», и о налоге на роскошь, но пока дело дальше разговоров не двигается. А если и сдвинется, то явно не в пользу рядового украинца, как и среднего, и малого бизнеса (чего стоит только Налоговый кодекс, который корректировался 12 раз за первый год действия). Власть всячески опекает своего кормильца – крупный капитал, который «оплачивает аренду» занимаемого ею кресла.

Тигипко напрямую связывает принятие нового Трудового кодекса с детенизацией доходов: «Борьба с нелегальной занятостью и зарплатами в конвертах одними только административными мерами неэффективна. Большинство нарушений в сфере трудовых отношений объясняется излишне сложными процедурами найма и увольнения, предусмотренными действующим Кодексом законов о труде, который был принят еще в советские времена и сегодня устарел. От этого страдают и работники, которые остаются без будущей пенсии, без больничных и отпускных, и государство, которое недополучает значительные поступления».

***Согласно исследованию Всемирного банка, почти 5 млн. работоспособных украинцев трудятся без официального оформления трудовых отношений, что ставит Украину на одно из первых мест в мире по объемам теневой экономики.

Вице-премьер прав – действующий Кодекс законов о труде был принят ещё в 1971 г., что подразумевает его социалистическую составляющую, он давно требует замены. Но это не значит, что его нужно выписывать исключительно на пользу работодателю, права работников должны быть учтены и в полном объеме. Между тем, несмотря на горячие речи главы Минсоцполитики, с этим как-то не сложилось…

Например, согласно действующему КзоТ, продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. В проекте Трудового кодекса разрешается 12-часовой рабочий день и 48-часовая рабочая неделя. Кроме того, сейчас запрещено применение техсредств для контроля выполнения работ, в новом своде трудовых законов не исключен даже видеоконтроль. Особо проехались авторы документа по трудовым отношениям.

Как отмечает Ольга Спектор, директор юридической компании "Spektor law firm", новый Трудовой кодекс Украины, безусловно, вносит большое количество новаций в регулирование трудовых отношений между работником и работодателем. Но далеко не все эти новации будут иметь для работника положительные последствия.

По ее словам, «существующим Кодексом законов о труде предусмотрено право работника подать заявление об увольнении по собственному желанию. В этом случае работник должен уведомить о своем увольнении работодателя не позже, чем за две недели до даты увольнения. В то же время, действующий КЗоТ предусматривает право работника продолжить работу на предприятии, если по истечении двух недель он не оставил работу и не требует прекращения трудового договора. В таком случае работодатель не может уволить сотрудника, кроме случая, когда на место последнего уже был приглашен новый работник, отказать которому в трудоустройстве нельзя .

Новый Трудовой кодекс также предусматривает право работника уволиться по собственному желанию, однако прописывает, что, если до истечения двухнедельного срока работник передумал прекращать трудовой договор, он должен подать соответствующее заявление до истечения срока предупреждения об увольнении . Таким образом, имеет место определенное ужесточение правил для работников при увольнении по собственному желанию. Если раньше в случае, если сотрудник передумывал увольняться, ему просто надо было продолжать работать на предприятии, и работодатель не имел права его уволить на основании написанного ранее заявления, то новый Трудовой кодекс обязует работника письменно уведомить работодателя об изменении своего решения. В противном случае, работник будет уволен по прошествии двух недель.

Кроме того, документ также существенно ограничивает права работника в том, что касается возможности отстоять свои права в досудебном порядке, в комиссии по трудовым спорам, созданной на предприятии. Действующий КЗоТ устанавливает, что комиссия по трудовым спорам принимает свои решения большинством голосов её членов, присутствующих на заседании.

Новый же проект Трудового кодекса прописывает, что решения комиссии по трудовым спорам принимается по согласию всех членов комиссии, которые принимают участие в её заседании. В случае, если хотя бы один член комиссии не согласен с решением, которое предлагается для принятия, оно считается не принятым . При этом, состав такой комиссии обязательно на половину состоит из представителей работодателя».

Указанные изменения, по мнению юристов, приведут к тому, что комиссии по трудовым спорам станут абсолютно «безжизненными» органами, неспособными принимать решения, защищающие права работника. Поскольку очень маловероятной представляется ситуация, когда представители работодателя в комиссии единогласно поддержат решение, принятое в пользу работника, имеющего к вышеуказанному работодателю претензии. Фактически, эффективность такого органа, призванного справедливо примирить работодателя и работника, будет нивелирована.

По мнению Ольги Спектор, анализ соотношения положительных и отрицательных нововведений с точки зрения прав работника позволяет констатировать, что новый Трудовой кодекс имеет определенный перекос в сторону расширения прав работодателей.

С ней согласен Виталий Извеков, юрист ЮК "Jurimex": «Несмотря на ряд позитивных новелл и необходимости защищать работника как априори слабую сторону трудовых отношений, предложенный ко второму чтению проект Трудового кодекса имеет «крен» в сторону работодателя».

Так, по его словам, «в отличие от действующего КЗоТа проект Трудового кодекса предоставляет право работодателю проводить тестирование и собеседование с потенциальным работником (ст. 60). Между тем, работнику не предоставляется право ознакомиться с их результатами, то есть, дается работодателю возможность вполне легального обойти принцип «вето» на дискриминацию.

Значительно нивелируется и участие профсоюзного органа при увольнении работников по инициативе работодателя. Так, ст. 121 проекта Трудового кодекса предусматривает «согласование» профсоюзным органом решения работодателя об увольнении работника. В ныне действующем КЗоТ, работодатель имеет право уволить работника на некоторых основаниях исключительно после получения «согласия» профсоюзного органа. Различие в терминах красноречиво свидетельствует о значимости профсоюза и его статусе в КЗоТ и проекте Трудового кодекса.

Если по КЗоТ в случае получения мотивированного отказа предоставить согласие на увольнение работника работодатель не имеет оснований для его увольнения, то согласно проекту Трудового кодекса получив отказ профсоюза работодатель «проводит консультации с этим органом», что на практике преобразует функции профсоюза исключительно в своеобразный символ».

Как подчеркивает юрист, «проект Трудового кодекса содержит ряд других отличий от Кодекса законов о труде, которые в некоторой степени направлены на усиление полномочий работодателя, поэтому борьба в сессионном зале по либерализации его положений обещает быть интересной. Остается только надеяться, что принятая редакция Трудового кодекса станет воплощением баланса интересов обеих сторон».

Если власть видит в преференциях работодателям путь к легализации рынка труда, то вряд ли у нее что-либо получится, при этом коррумпированный государственный аппарат сам не заинтересован в прозрачности данной сферы. А с учетом того, что, по словам министра внутренних дел Виталия Захарченко, наибольшее количество разоблаченных коррупционеров являются членами Партии регионов, принять продуцируемая этой партией правящая команда прозрачных для общества решений де-факто не может.

Елена Быстрицкая (УНИАН)

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