Наливайченко: трудовая миграция украинцев - следствие провала политики власти

Председатель политсовета партии «Наша Украина» Валентин Наливайченко заявляет, что трудовая миграция украинцев за границу является следствием провала социально-экономической политики, которая реализуется нынешней властью.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Нашей Украины», об этом он сказал, комментируя информацию НБУ о том, что переводы физических лиц в Украину в прошлом году выросли на 20% и практически сравнялись с размером средств, которые поступили в Украину в виде прямых иностранных инвестиций, – около 7 млрд грн.

В.Наливайченко подчеркивает, что первопричиной эмиграции является то, что украинцы не могут заработать на достойную жизнь в своей стране. Поэтому люди вынуждены ехать за границу в поисках лучшей судьбы и переводить средства домой, чтобы их семьи могли выжить в условиях постоянного роста цен.

«Своими псевдореформами власть только ухудшает условия ведения бизнеса и отпугивает потенциальных инвесторов, которые не рискуют начинать свой бизнес в Украине. В результате этого не создаются новые рабочие места, а на существующих – низкий уровень оплаты труда», - считает политик.

Он обратил внимание на то, что Украина ежегодно теряет десятки тысяч молодых, здоровых, образованных и инициативных граждан, которые не видят возможности реализовать свой потенциал на родине. В частности, в этом году в розыгрыше миграционной лотереи Green Card примет участие рекордное количество украинцев – более 853 тыс., что является третьим результатом после граждан Нигерии и Ганы.

По мнению В.Наливайченко, потеря наиболее активной трудоспособной части населения в условиях демографического кризиса – это самая большая стратегическая ошибка власти. Страна теряет высококвалифицированных работников, а дети теряют своих родителей, разрушаются семьи, углубляется проблема «социального сиротства».

«Выход из этой ситуации только один – приоритетом государственной политики должно стать создание высокооплачиваемых рабочих мест. Для этого нужно создать максимально благоприятные условия для ведения бизнеса в стране и предпринять реальные шаги для преодоления коррупции в госаппарате и судах. Нужно существенно уменьшить налоговую нагрузку на фонд оплаты труда, что является важным условием для роста зарплат и увеличения количества рабочих мест. Государство должно дополнительно стимулировать развитие высокотехнологичных отраслей, с высокой долей оплаты труда в себестоимости продукции», - убежден политик.

«Введение таких действий должно стать первоочередной задачей для объединенной оппозиции после победы на парламентских выборах», - подчеркнул В.Наливайченко.