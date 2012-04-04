В 2011 году расходы на помощь по безработице увеличились на 25%

Фонд общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы в 2011 году направил 3,773 млрд грн на выплату помощи по безработице и материальную помощь в период профессиональной подготовки или повышения квалификации, что на 25% больше по сравнению с 2010 годом.

Об этом свидетельствует отчет исполнительной дирекции Фонда, обнародованный в газете «Голос Украины» от 4 апреля т.г.

Согласно отчету, в течение 2011 года в среднем за месяц помощь по безработице получали почти 440 тыс. человек, среднемесячная сумма выплаты по безработице составила 847 грн.

В целом, сумма доходов Фонда по итогам прошлого года составила 8,734 млрд грн, что на 17% больше, чем в 2010 году, расходов - 8,19 млрд грн, на 19,5% больше, чем в 2010 году.

На одноразовую помощь безработным для организации предпринимательской деятельности в прошлом году было направлено 159,428 млн грн. Еще 10,931 млн грн было направлено на статью расходов «комиссионные банкам». На дотации работодателям для трудоустройства безработных Фонд потратил 874,47 млн грн.

Почти 182 млн грн Фонд израсходовал на поддержку информационно-справочной системы.

Кроме того, в 2011 году Фонд на 16% увеличил расходы на содержание исполнительной дирекции, Института подготовки кадров госслужбы занятости - до 1,232 млрд грн.

В структуре доходов Фонда за прошлый год страховые взносы составили 7,982 млрд грн, сумма средств госбюджета - 20,918 млн грн.

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