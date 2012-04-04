К Пасхе 370 тысяч киевлян получат от 100 до 500 грн материальной помощи
По случаю празднования Пасхи 370 тысяч социально незащищенных киевлян получат одноразовую адресную материальную помощь от городской власти.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской госадминистрации, соответствующее распоряжение подписал председатель КГГА Александр Попов.
Так, согласно документу, по 500 грн одноразовой помощи получат члены семей погибших при выполнении интернационального долга в Афганистане .
По 300 грн помощи получат малообеспеченные и многодетные семьи, опекуны или попечители в соответствии с Законом Украины «О государственной помощи семьям с детьми» и получатели пенсионных выплат в связи с потерей кормильца на детей-сирот.
Материальную помощь в размере 200 грн выплатят инвалидам с детства и детям с инвалидностью, малообеспеченным, которые проживают вместе с инвалидами І и ІІ группы или в результате психического расстройства, а также инвалидам І группы, размер пенсионной выплаты которых не превышает 1200 грн. Такого же размера помощь городская власть выплатит получателям государственной помощи на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов.
Лица с инвалидностью ІІ группы, неработающие инвалиды ІІІ группы и неработающие пенсионеры, размер пенсионных выплат, которые не превышают 900 и 1200,00 грн, получат по 100 грн материальной помощи. Такую же сумму выплатят матерям на ребенка, не достигшего трехлетнего возраста, которые получают государственную помощь, и одиноким матерям, лицам, которые получают компенсации за предоставление социальных услуг и которые ухаживают за инвалидами І группы или престарелыми, достигшими 80-летнего возраста. Также материальную помощь в размере 100 грн получат родители, которые усыновили ребенка.
Распоряжениям предусмотрено выплатить материальную помощь лицам, которые по уважительным причинам не получили ее в 2011 году, в соответствии с распоряжением КГГА от 24.10.2011 № 1941 «О предоставлении одноразовой адресной материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны и жертвам нацистских преследований города Киева по случаю празднования 67-й годовщины освобождения Украины и 68-й годовщины освобождения столицы Украины от фашистских захватчиков».
Получение адресной помощи будет осуществляться в порядке выплаты пенсий и денежной помощи при согласии пенсионеров и получателей через их текущие банковские счета, а также в почтовых отделениях.
Адресная социальная материальная помощь, которая не была своевременно выплачена по независящим от получателя причинам, в случае его смерти будет выплачиваться членам семьи умершего в соответствующем порядке. Согласно документу, получателю помощи, который одновременно относится к нескольким категориям, будет предоставляться одна выплата в большем размере.