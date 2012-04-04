ЕС в прошлом году оказал помощь самым бедным странам мира на 53 млрд евро

Брюссель. В 2011 году ЕС оказал помощь самым бедным странам мира на общую сумму 53 млрд евро.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в пресс-службе Еврокомиссии со ссылкой на комиссара по вопросам развития Андриса Пибалгса.

Таким образом, как отмечает пресс-служба Еврокомиссии, в 2011 году ЕС и страны-члены оказали почти половину всей помощи, предоставленной в мире самым бедным странам.

При этом 16 стран - членов ЕС в 2011 году, несмотря на кризис, даже нарастили объемы своей помощи.

“Несмотря на кризис, Европа подчеркивает свою солидарность с самыми бедными в мире. Помощь ЕС отодвинула миллионы людей от нищеты и спасла большое количество жизней за последние 10 лет”, - заявил на этот счет А.Пибалгс.

В 2011 году помощь ЕС самым бедным странам мира достигла 0,42% ВВП Европы, а до 2015 года эту долю планируется увеличить до 0,7% ВВП.