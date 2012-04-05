В течение месяца закон о занятости населения перепишут

Премьер-министр Украины Николай Азаров поручил вице-премьер-министру - министру социальной политики Сергею Тигипко в течение месяца подготовить новый законопроект о занятости населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.Азаров заявил сегодня во время заседания Кабинета министров Украины.

«Я прошу, Сергей Леонидович Тигипко, активизируйте работу группы (относительно подготовки законопроекта – УНИАН). Нужно подготовить законопроект в течение месяца. Договорились?», - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что законопроект о занятости населения должен прекратить все антиобщественные схемы на рынке труда, которые мешают Украине развиваться и нарушают права людей труда. По словам главы правительства, законопроект должен быть сбалансированным, финансово обеспеченным и прозрачным.

Премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что необходимо всеми доступными средствами увеличивать количество рабочих мест с высоким уровнем оплаты труда.

«Какие я вижу направления реализации новой политики занятости? Всеми доступными государству средствами необходимо стимулировать увеличение количества рабочих мест с высоким уровнем оплаты труда», - подчеркнул Н.Азаров.

Он отметил, что нужно ощутимо поддерживать работодателей, которые дают шанс получить работу социально уязвимым гражданам: молодым специалистам, трудоспособным инвалидам, людям предпенсионного возраста, сокращенным с государственной службы и др.

«Главной поддержкой для граждан должна стать не помощь по безработице, а возможность безвозмездно научиться новой профессии или повысить квалификацию», - сказал Н.Азаров.

Он считает, что необходимо ввести практику контрактов (договоров) между работодателем и работником относительно учебы. «Вообще легальный контракт на работу или учебу, который цивилизованно регулирует отношения работодателя и работника, должен стать основой основ на рынке труда в Украине», - отметил глава правительства.