Кабмин на сегодняшнем заседании рассмотрел вопрос занятости населения

Правительство считает одной из своих стратегических задач реализацию политики стимулирования занятости населения.

Об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров, открывая заседание Кабинета министров Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, премьер отметил, что из 20 миллионов трудоспособных граждан официально работает только 13 миллионов, около 5 млн. чел. находятся вне легального рынка труда. «Такие рабочие абсолютно не защищены. Работодатель в отношении них не несет никаких социальных обязательств и ответственности чаще всего не несет. Каждый пятый молодой человек до 25 лет не имеет работы. Малые шансы на трудоустройство у тех, кому за 50 лет, из них тоже каждый пятый не имеет работы», - сказал Н.Азаров.

Глава правительства подчеркнул, что 40% выпускников вузов устраиваются на работу не по полученной специальности. Н.Азаров отметил, что шансы повысить квалификацию имеет только один из десяти штатных работников. «И то в среднем раз в 11 лет, тогда как в Европе раз в 5 лет. Это очень серьезные устаревшие и системные деформации нашего рынка труда. Это значит, что между системой образования, подготовки и переподготовки кадров, повышения квалификации и потребностями экономики существует огромный разрыв. А также то, что система недостаточно стимулирует бизнес трудоустраивать людей, платить социальные и пенсионные взносы. А я хочу напомнить, что реальная экономическая свобода это не только лояльность к бизнесу, которому государство уменьшает налоги, убирает регуляторные ограничения, позволяет использовать рабочую силу, подготовленную за счет бюджетных средств, обеспечивает ценовую и курсовую стабильность. Настоящая экономическая свобода - это когда любые наемные работники защищены и могут свободно конкурировать на рынке труда», - отметил Н.Азаров.

Он подчеркнул, что Украине нужна новая системная государственная политика в сфере занятости населения. «Таким состоянием трудовых ресурсов как сегодня мы успешную экономику не построим. Но наши люди талантливы и трудолюбивы, динамичны и хорошо образованы. Именно новая политика занятости должна дать им шанс лучше устроиться в жизни. Устроиться, подчеркиваю, дома, а не на заработках за рубежом», - сказал Н.Азаров.

***

Азаров считает, что необходимо всеми доступными средствами увеличивать количество рабочих мест с высокой зарплатой

Премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что необходимо всеми доступными средствами увеличивать количество рабочих мест с высоким уровнем оплаты труда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.Азаров заявил, открывая сегодня заседание Кабинета министров Украины.

«Какие я вижу направления реализации новой политики занятости? Всеми доступными государству средствами необходимо стимулировать увеличение количества рабочих мест с высоким уровнем оплаты труда», - подчеркнул Н.Азаров.

Он отметил, что нужно ощутимо поддерживать работодателей, которые дают шанс получить работу социально уязвимым гражданам: молодым специалистам, трудоспособным инвалидам, людям предпенсионного возраста, сокращенным с государственной службы и др.

«Главной поддержкой для граждан должна стать не помощь по безработице, а возможность безвозмездно научиться новой профессии или повысить квалификацию», - сказал Н.Азаров.

Он считает, что необходимо ввести практику контрактов (договоров) между работодателем и работником относительно учебы. «Вообще легальный контракт на работу или учебу, который цивилизованно регулирует отношения работодателя и работника, должен стать основой основ на рынке труда в Украине», - отметил глава правительства.

***

Азаров поручил Тигипко в течение месяца подготовить новый законопроект о занятости населения

Премьер-министр Украины Николай Азаров поручил вице-премьер-министру - министру социальной политики Сергею Тигипко в течение месяца подготовить новый законопроект о занятости населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.Азаров заявил сегодня во время заседания Кабинета министров Украины.

«Я прошу, Сергей Леонидович Тигипко, активизируйте работу группы (относительно подготовки законопроекта – УНИАН). Нужно подготовить законопроект в течение месяца. Договорились?», - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что законопроект о занятости населения должен прекратить все антиобщественные схемы на рынке труда, которые мешают Украине развиваться и нарушают права людей труда. По словам главы правительства, законопроект должен быть сбалансированным, финансово обеспеченным и прозрачным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трудовой кодекс – мощный «крен» в сторону работодателя