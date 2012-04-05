85% молодых украинцев считают, что в Украине трудно добиться успеха - опрос

85% украинской молодежи считают, что в Украине сегодня трудно добиться успеха, а 30% хотели бы уехать из Украины. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного в марте 2012 года Институтом Горшенина.

Согласно результатам исследования, которые переданы УНИАН, почти половина украинцев - 48,4% - не планируют эмигрировать из Украины. Из них 29,5% респондентов выбрали ответ «скорее нет», а 18,9% – «точно нет».

При этом почти треть - 29,9% - опрошенных хотели бы уехать из Украины. Из них 21,7% ответили «скорее да», а 8,2% – «точно да». Никогда не задумывались над этим 13,6% наших соотечественников, а 8,1% респондентов затруднились ответить на вопрос.

Большинство молодых людей - 84,6% - считают, что в Украине сегодня трудно добиться успеха. Верят в то, что это сделать легко – 11,1% опрошенных. При этом каждый второй представитель украинской молодежи - 50,8% - полагает, что достичь успеха легко за границей. Около трети - 35,0% - считают, что за границей это сделать сложно.

Каждый второй молодой украинец - 51,6% - считает, что статус человека в обществе зависит от его образования. Полагают, что имеют значение личные качества, способности и таланты человека, 41,7%, материальный достаток – 38,0%, личные связи – 37,7%, занимаемая должность – 32,2%, родственные связи – 27,1%. Только каждый четвертый молодой человек - 24,7% - высказал мнение, что статус человека в обществе зависит от его профессиональных качеств.

Полагают, что в Украине у мужчин и женщин существуют равные возможности для карьеры, 40,2% молодежи. При этом более трети - 36,8% - опрошенных полагает, что сделать карьеру в Украине проще мужчинам, а каждый шестой - 15,8% - высказал мнение, что это сделать проще женщинам.

Большинство молодых людей Украины - 71,3% - считает, что премии, дополнительные выплаты, повышение зарплаты более всего способствуют тому, что человек работает лучше. Также, по мнению молодежи, повышает мотивацию работника повышение в должности - 55,2%, предоставление квартиры, автомобиля (33,4%), предоставление возможности выполнять важные интересные задания - 26,7%, похвала, представление к наградам - 25,1%.

Большинство молодых украинцев - 68,3% - считают, что лучше всего искать работу с помощью родственников и знакомых. Верят в эффективность поиска вакансий в Интернете 45,5%, самостоятельную рассылку резюме по организациям, офисам, предприятиям – 34,1%. Предпочитают поиск вакансий в газетах, специализированных сборниках – 22,5%, размещение резюме на бесплатных кадровых Интернет-ресурсах – 15,4% опрошенных.

*** Всеукраинское исследование «Молодежь Украины» было проведено Институтом Горшенина совместно с еженедельником «Комментарии» с 1 по 19 марта 2012 года. Всего, согласно выборке, с учетом основных социально-демографических характеристик населения Украины, было опрошено 1500 респондентов в городах с населением более 100 тысяч человек, которые располагаются в 24 областях Украины и АР Крым и репрезентируют население Украины в возрасте от 16-21 года. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-2,5%.