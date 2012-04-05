Минсоцполитики хочет изменить принцип ограничения размера помощи по безработице

Министерство социальной политики предлагает изменить принцип ограничения размера помощи по безработице и привязать максимальную выплату по безработице не к среднему показателю заработной платы по региону, а установить ее в размере 4-кратного прожиточного минимума для трудоспособных лиц без привязки к месту работы или проживания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил вице-премьер-министр -министр социальной политики Сергей Тигипко во время представления законопроекта о занятости населения, который подготовило Министерство социальной политики.

«Вместо ограничения выплаты средней заработной платы по региону по месту проживания лица вводится ограничение максимального размера помощи в размере 4-кратного прожиточного минимума для трудоспособного лица», - отметил он.

По словам С.Тигипко, это около 4 300 грн.

Кроме того, предлагается предоставлять статус безработного с первого дня обращения в центр занятости, а не с 7-го, как сегодня.

Данная норма предусмотрена в законопроекте о занятости населения, который в течение месяца будет вынесен на общественное обсуждение, после чего должен быть направлен на рассмотрение парламента.

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