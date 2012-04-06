Дания подтвердила статус самой счастливой страны в мире - исследование

Датчане вновь увенчаны званием самого счастливого народа на свете. На этот раз - в "Докладе о мировом счастье", который был опубликован под эгидой ООН. Его авторы - известные экономисты из Колумбийского университета Джон Хеллиуэлл, Ричард Лэйард и Джеффри Сакс, передает ИТАР-ТАСС.

Лидеры нового рейтинга - скандинавские страны: на втором месте - Финляндия, на третьем - Норвегия, а Швеция - на седьмом. США заняли в списке 11-ю строчку, а Великобритания - 18-ю.

"Самые несчастные" страны - Того и Бенин, которые замыкают список. Принадлежность к Европе, однако, вовсе не гарантирует счастья. Пример - Болгария, занявшая 146-е место.

Результаты исследования основаны на ответах 1 тыс человек старше 15 лет в каждой из 156 участвовавших стран в 2005-2011 гг.

Страны получили оценки по 10-балльной шкале. Так, Дания набрала чуть менее 8 баллов, тогда как Того - немного больше 3. Главными критериями оценок служили политические свободы, система социальной защиты населения, отсутствие коррупции.

В последние годы экономисты и социологи пришли к выводу, что такого инструмента, как ВВП, недостаточно для измерения экономического и социального успеха страны, и ведут поиски новых критериев.

Так, Дж.Сакс утверждает в исследовании, что счастье народа не связано с экономическим развитием страны. "США непрерывно развивались экономически с 1960-х годов, однако показатели счастья за это время не изменились", - аргументирует он. По мнению ученого, социальные отношения и здоровье значительно важнее для счастья страны, чем экономический рост.