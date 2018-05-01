За "аппетитами" народных депутатов электорату не угнаться…

Украина во всю мощь готовится к парламентским выборам. Под них пишутся законы, особое внимание уделяется задабриванию электората. Но при этом не снимаются со счетов обязательства перед финансово-промышленными группами, от которых в принципе и зависит судьба политикума, который во что бы то ни стало хочет оставить за собой право «давить на кнопку» будущего Украины. Даются обещания и делаются громкие заявления, которые переворачивают наизнанку события прошлых лет, открываются новые уголовные дела против оппонентов, «реформируются» сферы влияния, чистятся кадры. Но это – напряженные моменты жизни «ведущих». А что касается «ведомых» – потенциальных избирателей, именно от которых и зависит результат выборов, то их жизнь все больше напоминает игру на выживание в экстремальных условиях. Это для них повышаются социальные стандарты, чтобы затем, латая дырявый от несвоевременных и неоправданных инициатив бюджет, душить налоговым прессингом, это в заботе о них экономика управляется практически в ручном режиме, результатом чего становится необоснованное повышение в разы цен. Это ради них переписываются Трудовой кодекс, ставящий в еще большую зависимость от работодателя, и правила рынка занятости, которые усугубят проблему трудоустройства. Перечислять подвиги опеки электората можно долго, но от этого ничего не изменится, пока опекаемый не полюбит себя – повысит самооценку и приобретет уверенность в собственных силах, как, к примеру, это делают опекуны – народные избранники. Они о себе любимых никогда не забывают.

К примеру, одна из жизненных тягостей слуг народа – квартирный вопрос. Как сообщал «Вестник госзакупок», Управление делами Верховной Рады Украины потратит в текущем году 17,4 млн грн на проживание депутатов в отелях «Киев» и «Украина». Гостиничный комплекс «Киев» получит за свои услуги более 16,7 млн. грн, отель «Украина» - почти 703 тыс. грн. Стоимость проживания, согласно данным прошлого года, варьируется от 400 до немногим свыше 500 грн. Вероятно, скидка гостиницами Верховной Раде сделана как оптовому покупателю.

Гостиница "Киев" расположена в деловом и политическом центре столицы – «аристократических» Липках. Недалеко от гостиницы - здания Верховной Рады, Кабинета Министров, Администрации Президента и Национального банка. На расстоянии 300 метров, находится ближайшая станция метро «Арсенальная». Из окон отеля открывается панорама Днепра, Мариинского дворца и парка. На сайте гостиницы стоимость номеров несколько иная, чем для депутатов. Однокомнатный двухместный эконом стоит 720 грн., Однокомнатный одноместный полулюкс – 1500 грн., двухкомнатный от эконом до полулюкса или люкса – от 960 до 2520 грн. Так что, скидка для парламента должна радовать налогоплательщика, иначе «прописанные» в этом отеле 142 депутата обошлись бы его кошельку намного дороже.

В отеле "Украина" проживает лишь 6 депутатов, номера здесь для них стоят от 450 гривен в сутки за однокомнатный до 510 гривен за двуместный.

Трехзвездочная гостиница «Украина», построенная в 1961, тоже расположена в центре Киева, в пешеходной близости от тех же органов власти. На сайте гостиницы пишется, что одноместный полулюкс стоит 997 грн., люкс двухкомнатный одноместный - 1309 грн., а люкс 3-комнатный двухместный – 2518 грн.

Вот если бы для наших фанатов футбола такие скидки на проживание в лучших отелях столицы как для хозяев Евро-2012 сделали…

В декабре 2011 года в парламенте заявляли, что народные депутаты прошлых созывов не вернули в собственность государства ни одного помещения, которое было им предоставлено в Киеве на время исполнения депутатских полномочий. И тут следует вспомнить прошлогодний комментарий спикера парламента Владимира Литвина по поводу урезания бюджетов госструктур.

По его мнению, «отобрать» у нардепов нужно все, кроме заработной платы и того, что нужно им для выполнения своих обязанностей. Как яркий пример «борьбы» с привилегиями спикер назвал тот факт, что парламентариев лишат права на льготное обеспечение жильем. По словам Литвина, ВР прошлого созыва всего было предоставлено 17 служебных квартир – «больше ничего не выделяли, и я думаю, что в будущем уже больше ничего и не будет», но при этом «сейчас… идет борьба по поводу того, как эти служебные 17 квартир перевести в неслужебные». Ведь парламенту «намного сложнее обслуживать служебные квартиры, чем если бы они были просто квартирами народных депутатов».

Не правда ли, вполне «парламентская логика», хотя совершенно непонятно чисто по-человечески.

Кстати, история с 17 квартирами осталась «закрытой темой». В июле 2009 года, когда страна была прихлопнута очередной волной кризиса, в Раде разгорелся «квартирный» скандал. Дошло дело до того, что 120 депутатов, «остро нуждающихся» в жилье, разыграли 17 квартир на ул. Срибнокильской, 24 в Киеве. Счастливчиками стали восемь нардепов из фракции Партии регионов, четыре БЮТовца, один коммунист. Надо отдать должное, четыре ордера без лотерейного розыгрыша были отданы депутатам-инвалидам, участникам боевых действиях и т.п. Торопиться вселяться в новенькие квартиры никто не стал. И оно понятно, кто же не знает, в каком состоянии сдаются новострои. ВР даже пыталась помочь бедолагам деньгами. Предлагалось принять постановление о дополнительном выделении из бюджета 2,44 млн. грн. на оснащение злополучных квартир «жизненно необходимым». Безденежье довело до того, что через 4 месяца после жеребьевки 352 голосами квартиры перевели в разряд служебных. Видимо, они так и стоят незаселенными. Кому же захочется вкладывать в «чужое». Иное дело отель…

Тем не менее, сокращение средств на слуг народа состоялось, правда, настолько незначительное, что налогоплательщик не прочувствует облегчения. На содержание 450 народных депутатов из бюджета в 2012 году будет потрачено около 869 млн грн.: в частности, на зарплату - 279 млн грн. При этом 2,5 млн грн пойдут на их выступления в прессе, на расходы парламентской столовой выделено 1,6 млн грн. Для сравнения: в 2010 году из госбюджета на нужды ВР было выделено 852 млн грн, в 2010 году - 872,7 млн грн. В основном пострадало меню депутата, в этом году оно явно стало хуже, в 2010 аппетиты нардепов были удовлетворены на 3,6 млн. грн.

Еще одним кичится власть – сокращением вип-пенсий. У нардепов они теперь не выше 8 тыс. грн. Ранее средний размер «пенсионного пособия» народного избранника составлял 15,7 тыс. грн. Вип-пенсионеров насчитывается порядка 950 человек, рядовых украинцев, вышедших на действительно заслуженный отдых – более 12 млн. Их средняя пенсия – 1,1 тыс. грн. А средняя зарплата украинца составляет порядка 2 тысяч грн., депутата - почти в раз 10 больше.

А теперь как зарплатный расклад выглядит в мире. Средняя пенсия в США (по данным на 2011 год) составляет 1164 долл. (минимальная – 300-600 долл.), Германия – 810 евро (570 евро), Испания – 850 евро (570 евро), Литва – 767 лат (2370 грн), минимальная – 440 лат, Россия – 8180 руб. (4611 руб.). При этом парламентарий получает в месяц из казны в США всего лишь в 4,3 раза больше, чем средний американец, в Италии – в 2,2, в Германии – в 2,9.

После нехитрых подсчетов становится понятно, почему у нас в таком ужасном состоянии больницы, школы и детсады, дороги и мосты, почему не хватает на зарплаты медицинским работникам, учителям и т.д. Да потому, что не хватает… на всех.

Нана Черная (УНИАН)