Правительство повысило разовые выплаты инвалидам войны к Дню Победы

Кабинет Министров Украины повысил разовые выплаты к Дню Победы, 9 мая, инвалидам войны и бывшим малолетним (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) заключенным концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания, лицам, признанным инвалидами в результате общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам.

Как отмечается на официальном правительственном сайте, в этом году размер одноразовой помощи для инвалидов I группы вырастет на 1 тыс. грн по сравнению с 2011 годом - до 2,2 тыс. грн, II группы - на 900 грн - до 1,92 тыс. грн, III группы - на 800 грн - до 1,72 тыс. грн.

Для лиц, имеющих заслуги перед Родиной, размер помощи в текущем году увеличен на 1 тыс. грн - до 2,2 тыс. грн.