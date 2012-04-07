Тигипко рассказал о ваучерах на получение второго образования

14:42, 07 апреля 2012
Соцполитика
1
Сергей Тигипко

Вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей Тигипко рассказал, на каких основаниях могут выдаваться ваучеры на получение второго высшего или специализированного образования в случае принятия законопроекта о занятости населения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.Тигипко, об этом он сообщил в эфире «Шустер Live» на «Первом национальном».

«В законопроекте предлагается предоставление государством ваучеров для получения второго образования для лиц, которые достигли 45 лет и имеют не меньше 15 лет стажа», - проинформировал он.

Как сообщалось, на этой неделе С.Тигипко представил законопроект о занятости населения, которым, в частности, предлагается ввести систему ваучеров, в соответствии с которой гражданам будут выдаваться ваучеры на определенную сумму для получения второго высшего или специализированного образования.

Согласно подсчетам Министерства социальной политики, в 2013 году стоимость такого ваучера может составить 11,6 тыс. грн. Министр утверждает, что этого мало для получения образования, однако, по его мнению, граждане тоже должны частично платить за него.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter