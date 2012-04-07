Тигипко рассказал о ваучерах на получение второго образования

Вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей Тигипко рассказал, на каких основаниях могут выдаваться ваучеры на получение второго высшего или специализированного образования в случае принятия законопроекта о занятости населения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.Тигипко, об этом он сообщил в эфире «Шустер Live» на «Первом национальном».

«В законопроекте предлагается предоставление государством ваучеров для получения второго образования для лиц, которые достигли 45 лет и имеют не меньше 15 лет стажа», - проинформировал он.

Как сообщалось, на этой неделе С.Тигипко представил законопроект о занятости населения, которым, в частности, предлагается ввести систему ваучеров, в соответствии с которой гражданам будут выдаваться ваучеры на определенную сумму для получения второго высшего или специализированного образования.

Согласно подсчетам Министерства социальной политики, в 2013 году стоимость такого ваучера может составить 11,6 тыс. грн. Министр утверждает, что этого мало для получения образования, однако, по его мнению, граждане тоже должны частично платить за него.