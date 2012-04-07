В Украине повышается минимальный брачный возраст для женщин

С 8 апреля в Украине вступает в силу закон о повышении минимального брачного возраста для женщин.

Согласно закону «О внесении изменений в Семейный кодекс Украины относительно повышения брачного возраста», опубликованному в газете «Голос Украины» (№64 от 7 апреля 2012 года), брачный возраст для мужчин и женщин устанавливается с 18 лет (до сих пор брачный возраст для женщины составлял 17 лет, для мужчины - 18 лет).

Кроме того, предусмотрено, что по заявлению лица, достигшего 16 лет, по решению суда ему может быть предоставлено право на брак, если будет установлено, что это отвечает его интересам (до сих пор - по заявлению лица, достигшего 14 лет, по решению суда ему могло быть предоставлено право на брак, если было установлено, что это соответствует его интересам).

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Действие закона не распространяется на лица, которые подали заявление о заключении брака до вступления в силу законом.

Как сообщал УНИАН, 15 марта Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Семейный кодекс Украины относительно повышения брачного возраста».