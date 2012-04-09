К апрелю пенсии украинцам-"иностранцам" выплачены на 234 тыс.долл. и 340 тыс. евро
12:27, 09 апреля 2012Соцполитика
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Пенсионный фонд Украины (ПФУ) в январе-марте 2012 года обеспечил выплаты пенсий украинцам, проживающим за границей в 18 странах, на сумму 234,3 тыс. долл. США и 340,36 тыс. евро.
Об этом говорится в сообщении ПФУ, размещенном на его официальном сайте.
Кроме того, ПФУ за отчетный период выплатил пенсии гражданам других стран, проживающим в Украине, на сумму 306,42 тыс. долл. США и 270,7 тыс. евро.
Пенсионный фонд Российской Федерации направил 15,53 млн рублей украинцам, работавшим в районах Крайнего Севера и регионах, приравненных к районам Крайнего Севера.
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