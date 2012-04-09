Ефремов: ВР 12 апреля может рассмотреть изменения к закону о госбюджете

Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов предполагает, что в четверг, 12 апреля, парламент может рассмотреть изменения к закону о государственном бюджете Украины на 2012 год, направленные на реализацию социальных инициатив Президента Виктора Януковича.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Ефремов сказал на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей парламентских комитетов.

По его информации, Кабинет министров Украины «заканчивает доработку изменений в государственный бюджет. «Довольно большую сумму необходимо внести для того, чтобы выполнить социальные инициативы Президента Украины», - отметил А.Ефремов.

По его мнению, целесообразно было бы, чтобы правительство поскорее внесло этот законопроект в парламент, чтобы народные депутаты могли увидеть, из каких источников будут направлены средства на повышение размеров социальной помощи малоимущим гражданам.

А.Ефремов высказал надежду, что народные депутаты поддержат этот законопроект.

Как сообщал УНИАН, в ходе заседания правительства 7 марта Президент В.ЯНУКОВИЧ поставил задачу перед Кабинетом министров внести изменения в бюджет на 2012 год, предусмотрев в нем повышение социальных выплат для ряда категорий граждан, в частности, пенсий для пенсионеров, вышедших на пенсии до 2008 года (коснется около 9 млн. граждан), поэтапный перерасчет страховых выплат шахтерам-инвалидам, поэтапное увеличение помощи для семей с детьми и др.

По словам первого заместителя главы Администрации Президента Ирины АКИМОВОЙ, на реализацию этих инициатив в текущем году понадобится около 16 млрд грн, без учета расходов на программу ипотечного кредитования.

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