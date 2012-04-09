Янукович предлагает полностью запретить рекламу табака и алкоголя

Президент Украины Виктор Янукович предлагает полностью запретить рекламу табачной и алкогольной продукции, в том числе скрытую рекламу этой продукции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил Уполномоченный Президента по правам ребенка Юрий Павленко.

Он отметил, что такая инициатива направлена на борьбу с употреблением алкоголя и сигарет несовершеннолетними.

«Мы должны идти к полному запрету рекламы, включая и скрытую, алкогольных напитков, табачных изделий, пива и слабоалкогольных напитков», - сказал Ю.Павленко.

По его словам, под скрытой рекламой подразумевается, в том числе, реклама торговых марок, которые выпускают алкогольную и табачную продукцию.

Также в Администрации Президента считают недопустимым оказание компаниями, выпускающими эти виды продукции, спонсорских услуг для проведения спортивных мероприятий.

«Скрытая (реклама – УНИАН), я имею в виду, когда свободно рекламируются торговые марки, под брендами которых выпускаются алкогольные изделия в частности. Больше того, по нашему мнению, является неприемлемым, когда торговые марки, под которыми выпускается алкоголь, являются спонсорами спортивных мероприятий или так или иначе их представляют известные и выдающиеся люди», - сказал Ю.Павленко.

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Президент предлагает в 10 раз повысить штрафы за продажу сигарет и алкоголя детям и лишать лицензии на торговлю

Президент Украины Виктор Янукович предлагает в 10 раз повысить штрафы за продажу табачной и алкогольной продукции несовершеннолетним и одновременно лишать лицензии на продажу этих видов продукции предприятия, допустившие такие нарушения.

Об этом сообщил Уполномоченный Президента по правам ребенка Юрий Павленко.

«Президент обращается к Кабинету министров по поводу повышения штрафов за продажу табачных и алкогольных изделий детям, предусмотрев при этом процедуру одновременного лишения лицензий», - сказал Ю.Павленко.

Он отметил, что в настоящее время штраф за продажу табака и алкоголя несовершеннолетним составляет 6,8 тыс. грн, однако он может быть заменен лишением лицензии на продажу.

«Сегодня законодательство предусматривает или штраф, или лишение лицензий. В данном случае мы предлагаем рассмотреть и увеличение, минимум в 10 раз, штрафа за продажу алкоголя или табака детям, и одновременное лишение лицензии», - сказал Ю.Павленко.

«Штраф этот должен быть непомерным для торговой точки», - добавил он.