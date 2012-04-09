ВР в ходе текущей сессии не будет рассматривать законопроект по отмене соцльгот

Верховная Рада Украины в ходе текущей сессии не будет рассматривать законопроект по отмене социальных льгот.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Верховной Рады Украины.

«В связи с появлением публикаций о якобы намерениях принять в течение десятой сессии Верховной Рады Украины шестого созыва законопроект №9127 («О гарантиях государства относительно исполнения судебных решений» - УНИАН) сообщаем следующее. Упомянутый законопроект не включен в повестку дня текущей сессии, и, соответственно, рассматриваться не будет», - подчеркивается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля заместитель Председателя Верховной Рады Украины Николай Томенко заявил УНИАН, что представители большинства в Верховной Раде нивелируют все социальные инициативы Президента Виктора Януковича, настаивая на рассмотрении уже на будущей неделе законопроекта во втором чтении об исполнении судебных решений, которым предусмотрена отмена льгот многим категориям граждан.

«Правительственные чиновники и депутаты большинства настаивают на рассмотрении пресловутого законопроекта 9127 «О государственных гарантиях исполнения судебных решений» на следующей пленарной неделе с 10 по 13 апреля», - сказал Н.Томенко.

Справка УНИАН. 9 сентября 2011 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении правительственный проект закона «О гарантиях государства относительно исполнения судебных решений" (№9127).

Этим законопроектом, по существу, отменяется ряд льгот для граждан, которые пострадали от аварии на ЧАЭС. Также предусматривается отменить ряд льгот для тех граждан, которые проживают на территориях радиоактивного загрязнения, медицинским и фармацевтическим работникам, участникам боевых действий и лицам, приравненных к ним.

Кроме того, законопроектом предусмотрено сокращение льгот для участников войны и ветеранов труда, а также лицам, которые имеют особые трудовые заслуги перед Родиной.

После массовых акций протестов законопроект был снят с рассмотрения.