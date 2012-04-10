Кабмин внес в ВР проект изменений в госбюджет на 2012 год

Правительство внесло в Верховную Раду проект закона «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2012 год».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР Владимир Литвин сообщил сегодня на заседании парламента.

«Сегодня поступил проект закона от Кабмина о внесении изменений в государственный бюджет Украины, где предлагается добавить в государственный бюджет на социальные расходы 33 млрд 300 млн грн», - отметил В.Литвин.

В.Литвин обратился к профильному парламентскому комитету, чтобы тот рассмотрел данный законопроект и подготовил соответствующие предложения Верховной Раде.

По словам В.Литвина, важно, чтобы данный законопроект рассматривался вместе с проектами законов по этому поводу, которые внесены народными депутатами Украины.

В.Литвин подчеркнул то, что необходимо «выйти на приемлемое, понятное и нужное людям решение».

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