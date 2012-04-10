ПФУ в первом квартале увеличил доходы на 9,8% - до 49,841 млрд грн

По оперативным данным, в бюджет Пенсионного фонда Украины в январе-марте 2012 года поступило 49,841 млрд грн, что на 9,8%, или на 4,444 млрд грн, больше по сравнению с аналогичным периодом 2011 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы фонда, размещенном на его официальном сайте.

Согласно сообщению, сумма собственных поступлений составила 35,595 млрд грн, что на 3% больше плана. Поступления собственных доходов по сравнению с соответствующим периодом 2011 года выросли на 4,63 млрд грн, или на 15%.

Расходы на выплату пенсий и денежной помощи в январе-марте 2012 года составили 53,497 млрд грн.

По состоянию на 1 апреля 2012 года, средний размер пенсионной выплаты составляет 1279 тыс. грн. Численность пенсионеров всех категорий, по состоянию на 1 апреля т.г., составляет 13,698 млн человек.

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