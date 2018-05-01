Социнициативы Президента украинцы оплатят из своего кармана

Презентовав в преддверии парламентских выборов электорату пакет социальных инициатив, Президент тем самым устроил своеобразный тест для правительства на способность выполнять публичные обещания власти. Теперь у премьер-министра Николая Азарова нет иного пути, как выжать с экономики деньги, чтобы профинансировать дополнительные расходы. Поскольку экономика Украины, несмотря на два года реформ, так и не подает признаков жизни, Кабмин, скорее всего, будет использовать проверенные методы - фискальное давление не тех, кто еще может платить, и очередные долговые займы.

Осознавая, что финансы страны находятся в тяжелом состоянии, Виктор Янукович не стал давать чрезмерные соцобещания, сосредоточившись на локальном повышении помощи отдельным слоям населения. Однако даже эти новшества потребуют по разным оценкам от 8 до 16 млрд грн, данные поступления правительству надо обеспечить сверх плана в текущем году.

Инициативы Президента разрабатывались, когда еще не были известны дополнительные риски, с которыми столкнется Украина в этом году. Во-первых, существенные надежды «архитекторы» социальных предложений возлагали на ускорение темпа восстановления экономики. Но в первом квартале, по предварительным оценкам, рост ВВП не превысит 3%, что даже ниже, чем закладывалось в бюджете-2012. Если внешняя конъюнктура существенно не улучшится (что весьма вероятно на фоне глобальных финансовых проблем) и рост экономики останется в диапазоне 3%, то Кабмину придется искать пути компенсации недополученных согласно плану доходов.

Во-вторых, правительство так и не смогло договориться с Россией о снижении цены на газ, в результате чего казна недополучит налоги от «Нафтогаза» при параллельном увеличении расходов на поддержку компании, что дополнительно сузит финансовые ресурсы Кабмина.

В-третьих, уже окончательно известно, что возобновление сотрудничества с МВФ до выборов не состоится. Деньги Фонда правительству нужны для того, чтобы рефинансировать долги за предыдущие периоды. Поскольку кредитов нет, погашать былые займы придется за счет доходов бюджета.

Таким образом, правительство сейчас в достаточно сложном положении - деньги нужны срочно, а выводить экономику на привлекательный для инвестора уровень нет ни времени, ни способностей. В связи с этим Кабмин в оперативном режиме разработал ряд мер, которые должны обеспечить дополнительные финансовые ресурсы. Среди них - повышение плана сбора налогов для таможни, в результате чего предприниматели, занимающиеся импортом, фактически заморозили свою деятельность. Активизируется и кредитное направление. Причем правительство берет взаймы не только напрямую, но, в частности, и через «Нафтогаз». Логика такой политики заключается в следующем: если НАК сама о себе позаботится, то это освободит часть бюджетных ресурсов, предусмотренных для поддержки компании.

Между тем, перечисленные источники не смогут обеспечить в полной мере необходимое количество средств для финансирования социальных инициатив. В связи с этим правительство подготовило ряд законопроектов, усиливающих фискальное давление. Помимо налога на роскошь, за счет которого планируется получать 900 млн грн в год, Кабмин готовит к подаче в Верховную Раду закон о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым предусматривается увеличение на 380% ставки рентной платы за добычу природного газа — до 949,93 грн за тысячу кубометров, а газа, залегающего на глубине более 5 км, — до 475,4 грн за тысячу кубометров. Стоит отметить, что, согласно официальным заявлениям, весь добываемый газ в Украине поставляется населению. А в Кабмине недавно заявляли, что не исключают повышения тарифов на «голубое топливо» для населения, на чем настаивает МВФ. Суть схемы: правительство повышает цены на газ для населения, за счет чего «Укргаздобыча» выплачивает более высокие налоги, доходы от которых идут на повышение социальных стандартов тому же населению. Не очень умно, но электорально эффективно. Еще одной новацией станет пересмотр ставок таможенных пошлин на импортные товары, которое импортеры переложат на население путем повышения розничных цен на свою продукцию.

Таким образом, в большей части население будет финансировать социальные инициативы Президента самостоятельно. В этом контексте возникает вопрос, зачем изобретать такие сложные схемы? Куда более прозрачным и справедливым было бы поднять подоходный налог на доходы богатых граждан и/или ввести повышенную ставку НДС, например, на дорогие иномарки, ювелирные изделия.

Вызывает массу вопросов и легитимность фискальных новаций правительства. Не зависимо от того, насколько обоснованным является повышение налогов, Кабмин согласно Бюджетному и Налоговому кодексам не имеет права посреди года изменять ставки налогов. Это - прямое нарушение норм действующего законодательства. Безусловно, выборы обязывают власть искать дополнительные финансовые ресурсы, но перечисленные решения будут означать, что декларация о стабильности, которую любят озвучивать при каждом удобном случае украинские политики от правящей команды (по крайней мере, в экономической сфере), не более чем предвыборный лозунг.

Алексей Левицкий (для УНИАН)

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