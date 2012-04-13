Азаров: в следующем году Кабмин 4 раза будет повышать пенсии и зарплаты
Премьер-министр Украины Николай Азаров заверяет, что на протяжении следующего года правительство четыре раза будет повышать зарплаты и пенсии украинцам.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.Азаров заявил сегодня во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.
«В следующем году мы также планируем четырехразовое – раз в квартал повышение пенсий и заработных плат», - сказал премьер.
При этом глава правительства напомнил, что до конца этого года правительство будет еще два раза повышать социальные выплаты. «У нас идет системное повышение пенсий и заработных плат, и правительство и в дальнейшем будет это реализовывать», - сказал Н.Азаров.
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