В Полтавской области разоблачена преступная группа, которая вербовала молодежь в трудовое рабство.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью УМВД в Полтавской области, незаконный бизнес около года тому назад организовали двое жителей Чутовского района.

«Мужчины ездили по соседним районам, где агитировали социально незащищенную молодежь поехать на заработки в Винницкую и Одесскую области. Потенциальным труженикам объясняли, что работа вполне законна и заключается в выполнении сельскохозяйственных работ на выгодных условиях и за высокую плату в крупных садовых и фермерских хозяйствах. Обещанная плата должна была составлять от 2 до 5 тысяч гривен в месяц, полное обеспечение комфортными условиями проживания и нормальным питанием», - заметили во ОСО.

В действительности «трудоустроенным», у которых предварительно отбирали документы и средства связи, приходилось жить в бараке, почти без питания, работать по 12 часов в сутки и получать по несколько сотен гривен зарплаты за почти год работы.

Кроме того, как отметили в ОСО, невольников часто били, особенно если они пытались сбежать.

Уже установлены девять потерпевших, в числе которых двое несовершеннолетних.

Двое подозреваемых задержаны, по факту торговли людьми возбуждено уголовное дело.