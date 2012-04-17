Контроль за качеством лекарств и ценами на них будет существенно усилен - Азаров

В Украине в 2012 году будет существенно усилен контроль за качеством и ценообразованием лекарственных препаратов, заявил премьер-министр Украины Николай Азаров после посещения лаборатории по контролю качества лекарственных средств и медицинской продукции Государственной службы Украины по лекарственным средствам в Киевской области.

Как передает корреспондент УНИАН, Н.Азаров отметил, что в Украине практически создана база для проведения детальных анализов качества медицинских препаратов.

«Я думаю, что 2012 год станет переломным с точки зрения борьбы с фальсификатами на нашем отечественном рынке медицинских препаратов, потому что сейчас наша служба оснащена всем необходимым оборудованием», - сказал Н.Азаров.

Он также сообщил, что на заседании Кабинета министров будет рассмотрен вопрос о ценообразовании на лекарственные средства.

Он отметил, что на рынке лекарственных средств работает очень много посредников, что в результате приводит к существенному повышению цен на лекарства в аптечных сетях.

«Из 500 компаний, действующих на рынке, у нас только 4-5 крупных, которые обеспечивают 70% всего рынка, а остальные – это посредники. Цепочки посредников доходят до 5-6, что это такое? Это на каждой цепочке прибавление стоимости лекарства, это потеря контроля за качеством. Нам надо наводить порядок, безусловно, в этой сфере. И мы его наведем. И в этом наша задача следующего этапа работы с медицинской отраслью», - сказал Н.Азаров.

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