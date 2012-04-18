Жители пограничных областей Украины и РФ могут пересекать госграницу без миграционный карточек и регистрации

Жители пограничных областей Украины и России теперь могут пересекать госграницу без миграционный карточек и регистрации.

Как сообщил на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Александр Дикусаров, вступило в силу соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о порядке пересечения украинско-российской государственной границы жителями пограничных регионов Украины и РФ, которое было подписано 18 октября прошлого года в Донецке.

«Теперь жители пограничных регионов обоих государств могут пересекать общую государственную границу в международных, межгосударственных и местных пунктах пропуска того региона, жителями которого они являются, и находиться на территории смежного государства в пределах региона, в который они въехали через местный пункт пропуска, без регистрации и заполнения миграционных карточек сроком до 90 дней», - сказал А.Дикусаров.

По его словам, жители пограничных регионов могут пересекать границу пешком, на велосипедах, мотоциклах, гужевом и легковом транспорте, лодках, которые им принадлежат, а также на автомобильном и паромном транспорте общего пользования межгосударственного сообщения в пределах пограничных регионов, а также перемещать через границу товары, которые не предназначены для производственной или другой коммерческой деятельности в количестве, не превышающем предусмотренные законодательством сторон нормы ввоза товаров без уплаты таможенных сборов и налогов. Действие этого соглашения в Украине распространяется на граждан Украины, которые постоянно проживают на территориях Автономной Республики Крым, Донецкой, Луганской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей.