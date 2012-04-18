Национальный форум профсоюзов обвиняет Кабмин в кулуарной разработке Трудового кодекса

Председатель Национального форума профсоюзов Украины (НФПУ) Мирослав Якибчук заявляет, что правительство не обсуждало с профсоюзами проект нового Трудового кодекса.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии М.Якибчука.

"Заявления членов правительства о том, что новый Трудовой кодекс Украины нужно согласовать с профсоюзами, с общественностью оказались голословными. Никто не собирался этого делать", - сказал М.Якибчук.

По его словам, наибольшую критику в правительственном законопроекте вызывают неограниченное увеличение на многих предприятиях продолжительности рабочей недели, упрощение процедуры увольнения работника, а также изменение условий труда на малых предприятиях и внедрение незаконных методов наблюдения за наемными работниками. "Вот узкие места нового Трудового кодекса Украины", - подчеркнул он.

"Сегодня соблюдать права трудящихся, или хотя имитировать соблюдение, обязывает свод законов, написанных еще в советские времена. В случае принятия новой редакции Трудового кодекса, Украина перенесется в XVIII век, времена "дикого капитализма" - тотального произвола работодателей и бесправия рабочих. Такое понятие, как профсоюзные комитеты на предприятии, канут в Лету", - заявил председатель НФПУ.

М.Якибчук не исключает, что такое отношение власти к трудящимся может спровоцировать рост протестных настроений в обществе. "Становится очевидным: власть не услышит трудящихся, пока они не выйдут на массовые акции протеста", - считает М.Якибчук.

Как сообщал УНИАН, вице-премьер-министр Украины - министр социальной политики Сергей Тигипко в конце 2011 года заявил о намерении сосредоточиться в первую очередь на реформе трудовых отношений, легализации рынка труда и заработной платы, защите прав детей и изменениях в налоговом законодательстве.

"Одной из важнейших задач в 2012 году будет принятие Трудового кодекса, который действует у нас с 70-х годов прошлого столетия без особых изменений. Также нужны дальнейшие изменения налогового законодательства. Прежде всего, это будет касаться механизмов, которые действуют при операциях со странами, где налоги меньше, чем у нас - это Кипр, некоторые кантоны Швейцарии, Лихтенштейн", - заявил С.Тигипко.

Однако Партия регионов в ноябре 2011 года попросила временно снять с рассмотрения проект нового Трудового кодекса. С.Тигипко обещал найти компромисс с профсоюзами и работодателями в этом вопросе.

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