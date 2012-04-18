Число зарегистрированных безработных в марте снизилось на 2,9% - до 531 тыс.

В Украине число зарегистрированных безработных в марте 2012 г. снизилось на 2,9%, или на 15,6 тыс. человек, и на 1 апреля составило 531 тыс. С начала года количество безработных выросло на 19,6%, или на 102,2 тыс. человек (на 1 января 2012 года - 428,8 тыс. безработных).

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

По данным Госстата, уровень зарегистрированной безработицы в целом по Украине на 1 апреля 2012 года составил 1,9% от общего количества населения трудоспособного возраста (на 1 января 2012 года - 1,8%).

Количество безработных, которые на 1 апреля т.г. получали пособие по безработице, составило 393,8 тыс. человек, что на 4,9%, или на 20,4 тыс. человек, меньше по сравнению с данными на 1 марта.

Средняя сумма пособия по безработице на 1 апреля 2012 г. составила 989 грн., что на 55 грн. больше, чем на 1 марта.

Кроме того, по данным Госстата, в марте т.г. на 10 рабочих мест претендовало 70 безработных. Потребность предприятий в работниках на замещение вакантных должностей на 1 апреля 2012 года составляла 78,1 тыс. человек.